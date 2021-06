Chodzi o tekst Anthony'ego Jamesa "If you prick us, will we bleed?" ("Czy będziemy krwawić, jeśli nas ukłuć?"), który ukazał się w datowanym na maj wydaniu Europe Diplomatic Magazine.

- W dość prestiżowym periodyku, "Miesięczniku Europejskiej Dyplomacji", ukazał się wczoraj artykuł o antysemityzmie w Europie – mówił w czwartek Waszczykowski telewizji Polsat News. – W artykule jest passus mówiący o tym, że w chrześcijańskiej konserwatywnej Polsce, Auschwitz zabił tysiące Żydów, Romów, Sinti i homoseksualistów – powiedział.

Wideo: Waszczykowski argumentował, że w artykule pominięto istotne informacje, co czyni go fałszywym

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... ZOBACZ WIĘCEJ: Eurodeputowany Witold Waszczykowski o "Auschwitz w Polsce". Pisze do członków EKR

Antysemityzm w Polsce. Waszczykowski wyjaśnia

- W tej zbitce pojęciowej brakuje informacji, że była to druga wojna światowa, którą wywołali niemieccy naziści, a Polacy też byli ofiarami. Poza tym zbijanie, że to chrześcijańska i konserwatywna Polska odpowiada za te zbrodnie, też jest fałszywką - wyjaśnił.

Polsat News Fragment artykułu Europe Diplomatic

Chodzi o fragment, w którym rozważane są słowa Patryka Jakiego, innego eurodeputowanego partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), rozważającego możliwości szybszego usuwania antysemickich czy terrorystycznych treści z mediów społecznościowych.

ZOBACZ: Orędzie Trumpa. "Nielegalna migracja to kryzys humanitarny"

Akapit kończą słowa: "Tak się składa, że Polska znajduje się na czwartym miejscu zestawienia krajów, w których Żydzi obawiają się antysemityzmu. 39 proc. z nich mówi, że tak. Nie możemy jednak zapominać dwóch faktów: Polska jest zarówno silnie chrześcijańska, jak i bardzo konserwatywna. Jest też miejscem, gdzie Auschwitz zamordował wiele tysięcy Żydów, obok Romów, Sinti, homoseksualistów, Świadków Jehowy i kogokolwiek spoza głównego nurtu. 75 lat po Holocauście obawy dzisiejszej populacji Żydów są paskudnym aktem oskarżenia wobec europejskiej nietolerancji i uprzedzeń".

Waszczykowski powiedział, że zwrócił uwagę redakcji czasopisma na błędy, a o artykule poinformował opinię publiczną i kolegów z europejskiej partii EKR. – Będziemy czekać na sprostowanie, a jeśli ono się nie ukaże, będziemy czekać na dalsze kroki.

Konserwatywna i bezpieczna Polska

- Myślę, że to czasopismo korzysta z jakichś funduszy europejskich, bo jest to ładnie wydane, drogie wydawnictwo rozpowszechniane za darmo. Jeśli ktoś to sponsoruje, to musi wiedzieć, jakie przekłamania rozsiewa – dodał Waszykowski.

Przedstawił też redakcji list, który wysłał do redaktora magazynu. "Niestety, autor artykułu angażuje się w oszczerstwa wobec Polski (...) Powyższe oświadczenia są głęboko obraźliwe i historycznie fałszywe z wielu powodów" – napisał w nim.

ZOBACZ: Antyszczepionkowe ulotki z grafiką obozu Auschwitz. Skandal na Wyspach

"Auschwitz to nazwa nadana przez nazistowskich Niemców miejscowości Oświęcim. Stąd, samo Auschwitz nikogo nie zabiło, zrobili to nazistowscy Niemcy" – pisze. Podkreśla, że "niemieccy naziści nie zabili milionów Żydów w Polsce. Zrobili to na podbitym i okupowanym terytorium Polski, gdzie wielu odważnych Polaków ryzykowało własne życia i życia bliskich, by ocalić żydowskich sąsiadów".

"Na marginesie dodam, że jedną rzecz autor napisał dobrze: Polska jest chrześcijańska i konserwatywna. Jest też jednym z najbezpieczniejszych do życia państw członkowskich UE, z kwitnącym i harmonijnym społeczeństwem i relatywnie niską stopą przestępczości. Ta harmonia, tak się składa, ma wiele wspólnego z konserwatywnymi wartościami podzielanymi przez większość Polaków" - napisał.

"Zważywszy powyższe, oczekuję od magazynu »Europe Diplomatic« oraz autora oszczerczego artykułu publikacji przeprosin za rozsiewanie fałszywek i nienawiści wobec Polski" – zakończył Waszczykowski swój list.

Oto oryginał listu europosła Waszczykowskiego przesłany do redakcji Polsat News

Dear Editor,

The May 2021 issue of Europe Diplomatic features an article by Anthony James, focused on anti-Semitism in Europe, titled "If You Prick Us, Do We Bleed."

Unfortunately, the author engages in slander against Poland, claiming that "Poland is staunchly both Christian and very conservative. It was also where Auschwitz murdered many thousands of Jews..." (see attachments).

The abovementioned statement is deeply offensive and historically false for a number of reasons.

First of all, Auschwitz was what Nazi Germans called the town of Oświęcim. Therefore, Auschwitz itself did not murder anyone, Nazi Germans did.

Second of all, Nazi Germans did not murder millions of Jewish people in Poland. They did so in the conquered and occupied Polish territory, where many brave Poles risked their own lives and the lives of their loved ones to save their Jewish neighbours.

Finally, half of the 6 million Jews killed in the Holocaust were also Polish citizens. Approximately 6 million Poles died in World War II, roughly 17% of Poland's population.

Therefore, contrary to the author's scandalizing statements, Poland was a victim of Nazi Germany's genocidal politics, not the perpetrator.

On a side note, the author did get one fact straight: Poland is Christian and it is conservative. It is also one of the safest Member States of the EU to live in, with a thriving and harmonious society and relatively low crime rates.

That harmony happens to have a lot to do with the conservative values shared by the majority of the Polish people. The very same values that the author seems to be scorning at.

Given the above, I expect Europe Diplomatic and the author of the slanderous article to publish an apology for spreading falsehoods and hate against Poland.

Sincerely, Witold Waszczykowski MEP

WIDEO - Rosyjska szczepionka na koronawirusa. Relacja zaszczepionego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/msl/Polsat News