"Trzeba zostawić zdrowie na boisku". Grzegorz Lato wytypował wynik meczu Polska-Szwecja

W środę o godz. 18:00 w Sankt Petersburgu reprezentacja Polski zagra ze Szwecją. Stawką meczu jest awans biało-czerwonych do 1/8 mistrzostwie Europy. Optymistycznie do meczu podchodzi były piłkarz i prezes PZPN Grzegorz Lato, który wytypował zwycięstwo Polaków. - Wygramy po ciężkiej walce. Stawiam, że będzie 1:0 - powiedział w Polsat News.

Piłkarska reprezentacja Polski we wtorek po południu dotarła do Sankt Petersburga. W środę o godz. 18:00 zagramy tam ostatni grupowy mecz podczas mistrzostw Europy. Stawką spotkanie ze Szwecją jest awans do 1/8 finału mistrzostw Europy.

- Tylko zwycięstwo, Polacy tylko zwycięstwo - skandowali fani reprezentacji zgromadzenie przed hotelem w Rosji. "Dziękujemy za tak piękne przywitanie" - napisano na Twitterze Łączy nas piłka.

Jesteśmy już w Petersburgu!



Dziękujemy za tak piękne przywitanie pod hotelem! 😍

🤜🤛 #ŁączmySię pic.twitter.com/SF53PkDUtw — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 22, 2021

Niekorzystny bilans Polski

Statystyki nie stoją jednak po naszej stronie. Osiem zwycięstw, cztery remisy i 14 porażek to bilans polskich piłkarzy w 26 dotychczasowych meczach ze Szwecją.

Polscy piłkarze mają sporego pecha do Szwedów. Przegrali z nimi pięć ostatnich meczów - cztery o punkty eliminacji mistrzostw Europy 2000 i 2004 oraz towarzyską potyczkę w Sztokholmie w czerwcu 2004.

ZOBACZ: Euro 2020. Mecz Dania-Belgia przerwany. Oddali hołd Eriksenowi

Ostatni w miarę korzystny wynik udało się Polakom odnotować ponad 24 lata temu - w meczu towarzyskim w stolicy Szwecji był remis 2:2. Na wygraną biało-czerwoni czekają od sierpnia 1991, kiedy zwyciężyli towarzysko w Gdyni 2:0.

Jedyne spotkanie tych ekip na wielkim turnieju miało miejsce w trakcie mundialu w 1974 roku, kiedy w Stuttgarcie zespół trenera Kazimierza Górskiego wygrał 1:0.

"To nie będą przelewki"

Były piłkarz Grzegorz Lato, który był autorem tej bramki, powiedział w Polsat News, że w środę spodziewa się ciężkiego meczu.

- Ze Szwedami zawsze grało się nam ciężko. Wygraliśmy z nimi na MŚ w 1974 roku, ale oni mieli wtedy rzut karny, który obronił Jan Tomaszewski - przypomniał Lato. - Jutrzejszy mecz to też nie będą przelewki - dodał.

- Trzeba wyjść na boisko i zostawić całe zdrowie, po to żeby rozstrzygnąć ten mecz na swoja korzyść - stwierdził były prezes PZPN.

ZOBACZ: Dwaj angielscy piłkarze w izolacji. Nie zagrają do 28 czerwca

Lato przypomniał, że "po ostatnim meczu z Hiszpanią we wszystkich kibiców wstąpiła otucha". - Polacy zagrali bardzo dobry mecz. Było widać walkę i zaangażowanie. Mało brakowało, żebyśmy ten mecz wygrali - powiedział.

- Mam nadzieje, że chłopaki staną na wysokości zadania, a nasi wspaniali kibice im w tym pomogą - dodał.

Piłkarz "Orłów Górskiego" pokusił się również o wytypowanie wyniku meczu ze Szwecją.

- Wygramy po ciężkiej walce. Ja stawiam, ze będzie 1:0 - przekazał. - Szwedzi maja naprawdę dobrych zawodników, którzy grają w dobrych klubach, w dobrych ligach - podkreślił.

"Nie możemy liczyć tylko na Lewandowskiego"

Pytany o strzelca gola dla Polski, powiedział, że dla niego jest to "nieważne".

- To jest sport zespołowy, nie możemy liczyć tylko na Lewandowskiego. Szwedzi doskonale zdają sobie sprawę kim jest Lewandowski i będą go obstawiali - przypomniał.

WIDEO: Zobacz całą rozmowę z Grzegorzem Lato

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Team menedżer kadry, Jakub Kwiatkowski przekazał we wtorek, że z wyjątkiem lekko kontuzjowanego Jakuba Modera pozostali piłkarze są zdrowi. Decyzja w sprawie ewentualnego występu 22-letniego pomocnika ma zostać podjęta krótko przed środowym meczem. Do dyspozycji trenera jest natomiast pauzujący w ostatnim meczu za czerwoną kartkę Grzegorz Krychowiak. Póki co nie wiadomo jednak, czy pomoc Lokomotiwu Moskwa zagra ze Szwecją.

- Jest taka zasada, ze zwycięskiego składu, a ten remis z Hiszpanią był dla nas zwycięski, się nie zmienia - stwierdził Lato.

Były prezes PZPN zwrócił również uwagę na pogodę panująca w Petersburgu. - Ma być ponad 35 stopni. To nie sprzyja graniu w piłkę. Przypominam sonie mecz Polska - Brazylia na MŚ w 74 roku, gdzie też było ponad 30 stopni, to na boisku było jak w piekarniku - powiedział.

ZOBACZ: Co z Sousą po Euro? Boniek nie unikał odpowiedzi

- Mam nadzieje, ze chłopaki są dobrze przygotowani i dadzą z siebie wszystko. Trzeba z rozsądkiem czekać na swoją szanse. Jak strzelimy jedna bramkę, to na pewno wygramy - stwierdził.

- My nie możemy patrzeć na to co będą grali Szwedzi. Najważniejsze żeby nasi zawodnicy realizowali taktykę nakreśloną przez trenera i walczyli - dodał.

Jeżeli biało-czerwoni pokonają pewnych już awansu Szwedów, zajmą co najmniej drugie miejsce w grupie E. Remis lub porażka będzie oznaczać zakończenie udziału Polaków w turnieju.

WIDEO - Kierowca TIR-a wywalczył 62 tys. zł dodatku za spanie w kabinie. Teraz jest bankrutem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ sgo/Polsatnews.pl