Co z Sousą po Euro? Boniek nie unikał odpowiedzi

Zbigniew Boniek zapewnia, że nawet jeśli polscy piłkarze nie wyjdą na mistrzostwach Europy z grupy, pozycja Paulo Sousy nie będzie zagrożona. - Uważam, że mamy bardzo mądrego, dobrego i fajnego trenera. Podkreślają to wszyscy, którzy z nim pracują - powiedział prezes PZPN.

- Porażka ze Słowacją bardzo skomplikowała nam sytuację, ale nigdy nie żałowałem zmiany selekcjonera i taka myśl nigdy nie przyszła mi do głowy. Na razie to nie odpala, bo brakuje nam także szczęścia - stwierdził w czwartek na zaimprowizowanej konferencji prasowej na Polsat Plus Arenie Gdańsk Boniek.

- Piłka jest taka, że na koniec wszystkich weryfikują wyniki, ale pozycja Sousy nie jest uzależniona od naszej postawy na mistrzostwach - dodał prezes PZPN.

dk/PAP