W środę odbędzie się ostatni mecz grupy E piłkarskich mistrzostw Europy. Nasi rywale od poniedziałku są pewni awansu do 1/8 finału. Inaczej jest jednak z naszą kadrą i to właśnie to spotkanie zadecyduje o wyjściu biało-czerwonych z grupy. Dlatego postanowiliśmy zapytać Was jaki wynik meczu i skład reprezentacji typujecie?