Po godz. 21:00 rozpocznie się drugie grupowe spotkanie naszych reprezentantów. Roberta Lewandowskiego i spółkę czeka arcytrudne spotkanie z faworytem Grupy E - Hiszpanią. Jak będą prezentować się składy?

Skład reprezentacji Hiszpanii

Hiszpanie na mecz z Polską na Euro 2020 wyjdą w następującym ustawieniu. Simón - Llorente, Laporte, Torres, Alba - Koke, Rodri, González - Moreno, Morata, Olmo.

Pedri i Jordi Alba w wyjściowej XI reprezentacji Hiszpanii na mecz z Polską! #EURO2020 pic.twitter.com/MSR3iGT1l5 — Daniel (@_BarcaInfo) June 19, 2021

Skład reprezentacji Polski

Z powodu dwóch żółtych kartek i w konsekwencji czerwonej, w meczu z Hiszpanią nie może zagrać Grzegorz Krychowiak. Tak prezentuje się skład reprezentacji Polski na mecz z Hiszpanią na Euro 2020.

Szczęsny - Bereszyński, Glik, Bednarek - Józwiak, Moder, Klich, Zieliński, Puchacz - Lewandowski, Świderski.

Kto wyjdzie z grupy przy równej liczbie punktów?

Na Euro 2020 z grup wyjdzie 16 zespołów, które zagrają w 1/8 finału. Będą to dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, oraz cztery reprezentacje z największą liczbą punktów wśród wszystkich zespołów na trzecich miejscach. W przypadku równej liczby punktów decyduje bilans bramek.

W fazie grupowej, przy równej liczbie punktów co najmniej dwóch zespołów, o kolejności zadecyduje najpierw bilans meczów bezpośrednich, a następnie różnica bramek i większa liczba wygranych meczów w grupie. Z powodu porażki ze Słowacją w pierwszym spotkaniu Polacy muszą co najmniej zremisować z Hiszpanią, aby móc marzyć o wyjściu z grupy. Porażka z Hiszpanami spowoduje, że po meczu ze Szwecją (23.06 o godz. 18:00) nasi reprezentanci wracają do domu.

Nie spotkają się z mediami

Profil Łączy nas piłka, czyli oficjalne konto reprezentacji Polski w piłkę nożną poinformowało, że po meczu z Hiszpanią nie odbędą się "aktywności medialne" na Polsat Plus Arena Gdańsk.

⚠️ KOMUNIKAT



Jutro, po meczu reprezentacji Polski z Hiszpanią, nie odbędą się aktywności medialne w Media Center na @polsatplusarena. — PZPN (@pzpn_pl) June 19, 2021

WIDEO - Utonięcia i upały. Ostrzeżenia w całym kraju Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/Polsat News, Polsatnews.pl