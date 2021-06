Eksplozja motorówki. Uratowali tonącego sternika

Do eksplozji motorówki doszło w niedzielę na jeziorze Lubiąż w woj. lubuskim. Po wybuchu łódź zapaliła się, a sternik musiał wyskoczyć. Tonącego mężczyznę wyciągnęli z wody policjanci i ratownicy WOPR. Okazało się, że miał złamane obie nogi. Udało się także ugasić płonąca jednostkę.

Do wybuchu silnika łodzi motorowej doszło na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach w woj. lubuskim w niedzielę. Wskutek eksplozji doszło do pożaru. Sternik musiał wskoczyć do wody.

Poszkodowanego wyciągnęły z wody patrole policji i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas udzielania pierwszej pomocy okazało się, że mężczyzna ma złamane obie nogi.

Ratownikom udało się szybko ugasić pożar - poinformowała starszy sierżant Klaudia Biernacka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Policjanci z Sezonowego Posterunku Specjalistycznego Policji w Lubniewicach podejrzewają, że eksplozję i pożar spowodowało zaniedbanie polegające na niewywietrzeniu komory silnika motorówki.

