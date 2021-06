Ktoś zgubił motorówkę na Jezioraku. Trafiła do Biura Rzeczy Znalezionych

Odnalezienie bezpańskiej łodzi na najdłuższym polskim jeziorze Jezioraku zgłosiła osoba prywatna. Ponieważ nie jest znany właściciel, motorówka trafiła do Biura Rzeczy Znalezionych przy starostwie w Iławie.

ZOBACZ: Znaleziono wrak bombowca, który zaginął 80 lat temu

- To pierwszy przypadek, gdy trafiła do nas znaleziona rzecz o tak znacznej wartości i tak dużych gabarytach - powiedziała PAP dyrektor wydziału organizacyjnego w starostwie Maria Jaworska. Jak przyznała, zwykle zgubami przynoszonymi przez przypadkowych znalazców są telefony komórkowe i rowery, chociaż zdarzały się i nietypowe przedmioty, jak nowa peruka albo parownica.

Łódź motorowa Fjord w Biurze Rzeczy Znalezionych

Tym razem jest to łódź motorowa kabinowa Fjord z silnikiem suzuki. Biuro Rzeczy Znalezionych nie ujawnia jej wartości, ani bliższych okoliczności, w jakich została znaleziona na wodzie. - Jest to rzecz dużej wartości i mógłby zgłosić się po nią ktoś, kto niekoniecznie jest właścicielem. Dlatego staramy się ograniczyć informacje do niezbędnego minimum - wyjaśniła Jaworska.

Iławskie Biuro Rzeczy Znalezionych wzywa właściciela do odbioru łodzi. Będzie musiał drobiazgowo opisać zgubę i udowodnić, że rzeczywiście należy do niego. Biuro zamieści też ogłoszenia w mediach o znalezieniu motorówki i poszukiwaniach właściciela. Gdyby nikt nie zgłosił się przez dwa lata, to prawo własności przechodzi na znalazcę. Jeśli jednak i on nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, to właścicielem stanie się powiat.

WIDEO - Wybuch gazu na budowie nowej zakopianki. Droga zamknięta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP