Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", gdyby wybory odbywały się w najbliższa niedzielę, wzięłaby w nich udział niespełna połowa badanych (49,7 proc.).

Umiarkowane zainteresowanie

- To kolejny miesiąc, w którym badani wyrażają umiarkowane zainteresowanie pójściem do urn. Warto przypomnieć, że w ostatnich wyborach parlamentarnych, w 2019 roku, frekwencja była wyraźnie wyższa i wyniosła prawie 62 proc. uprawnionych do głosowania. Komu więc służy niska frekwencja? - pyta w poniedziałek dziennik.

Podaje, że z badań wynika, iż Zjednoczona Prawica lekko poprawia notowania – 34,7 proc., co w porównaniu z badaniem majowym oznacza wzrost o niespełna 1 punkt procentowy. "PiS broni więc swojego terenu i stanu posiadania mimo niepewnej sytuacji w Zjednoczonej Prawicy i konieczności korzystania z głosów innych ugrupowań – np. Konfederacji przy wyborze RPO" - ocenia "Rz".

- Nie widać za to efektu obietnic składanych przez partię władzy w Polskim Ładzie – uważa cytowana przez gazetę politolożka, prof. Ewa Marciniak z UW.

Analiza poparcia

Analizując poparcie dla Zjednoczonej Prawicy "Rz" ocenia: "Względna stałość poparcia dla ZP oznacza, że spektakularne ogłoszenie programu, w którym akcentowano wsparcie dla różnych grup społecznych, nie odniosło wielkiego sukcesu. Nie było przełamania. Będziemy więc zapewne obserwowali mobilizację liderów ZP i ich wizyty »w terenie«. W ostatnią niedzielę w tę akcję zaangażował się nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński, który spotkał się z wyborcami w Wysokiem Mazowieckiem. W ramach trasy promocyjnej ok. 40 najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS latem ma odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce".

Odwołując się do wyników sondażu "Rz" zauważa, że "lepszy wynik notuje na pewno Polska 2050 Szymona Hołowni". - W maju to najmłodsze ugrupowanie na scenie politycznej popierało 18,6 proc. respondentów, a w czerwcu 20,2 proc. Wydaje się więc, że Hołownia pewnie czuje się na drugim miejscu politycznego podium i to bez spektakularnych akcji politycznych w tym kierunku - pisze "Rz".

Na dalszych miejscach - podaje "Rz" - wyniki stają się coraz bardziej wyrównane; Koalicja Obywatelska traci: z 14,6 proc. poparcia na 13 proc.; traci też lekko Lewica: z 10,4 proc. na 9,1. "PSL-Koalicja Polska tradycyjnie ociera się o próg wyborczy – tym razem z sukcesem – wskazało ją 5,1 proc. respondentów (w maju 4,9). Wyraźniejszy wzrost widać w wynikach Konfederacji – z 6,9 proc. w maju do 10,3 w najnowszym badaniu" - dodaje "Rz".

