Błaszczak: państwa Grupy Wyszehradzkiej wrażliwe na zagrożenia

Na briefingu prasowym po spotkaniu ministrów obrony Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Błaszczak powiedział, że znajdujące się w Elblągu dowództwo Wielonarodowej Dywizja Północny Wschód jest ważnym miejscem współpracy państw V4 w dziedzinie obronności.

- Chciałabym podkreślić, że jesteśmy wrażliwi, jeśli chodzi o zagrożenia dotyczące całej wspólnoty, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy zgodni, że (strategia) 360 stopni to jest ten punkt, z którym wszyscy się zgadzamy. Jesteśmy świadomi zagrożeń ze Wschodu, ale także z Południa - tu szczególnie sprawa Bałkanów Zachodnich i zagrożeń związanych z kryzysami migracyjnymi - mówił Błaszczak.

ZOBACZ: Morawiecki: Grupa Wyszehradzka rekomenduje sankcje za "de facto porwanie samolotu"

Jak zaznaczył, kraje V4 są też wrażliwe na wyzwania płynące z Północy.

WIDEO - Szef MON: jesteśmy świadomi zagrożeń ze Wschodu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Szef MON poinformował, że dyskusja ministrów obrony Grupy Wyszehradzkiej dotyczyła m.in. przygotowań do pełnienia dyżuru bojowego w ramach Europejskiej Grupy Bojowej w 2023 r.

- To będzie trzeci dyżur grupy bojowej złożonej z państw tworzących Grupę Wyszehradzką - zaznaczył Błaszczak. Wskazał, że ministrowie dyskutowali też o ostatnim szczycie NATO w Brukseli i zgodzili się co do wagi podejmowanych w czasie tego szczytu kwestii i co do oceny tego posiedzenia.

WIDEO - Kierowca TIR-a wywalczył 62 tys. zł dodatku za spanie w kabinie. Teraz jest bankrutem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsat News/PAP