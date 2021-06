Pierwszy podejrzany o zbrodnie wojenne w Kosowie stanie przed trybunałem w Hadze. Proces wysokiego rangą dowódcy Armii Wyzwolenia Kosowa (UÇK) rozpocznie się we wrześniu.

Salih Mustafa został aresztowany w ubiegłym roku w Kosowie i przewieziony do Hagi. Specjalna Izba Sądowa Kosowa (KSC) z siedzibą w Hadze poinformowała, że jego proces rozpocznie się 15 września 2021 roku.

Mustafa jest oskarżony o zabójstwo serbskiego więźnia, arbitralne aresztowania, a także złe traktowanie cywilnych jeńców - informuje dziennik "De Volkskrant".

Specjalna Izba Sądowa Kosowa została powołana do osądzenia zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych zbrodni popełnionych podczas powstania w Kosowie, byłej serbskiej prowincji.

W konflikcie z Serbią w latach 1998-2000 zginęło 13 tys. osób, w większości Albańczyków. Zakończył się on atakami lotniczymi NATO, przy dużych stratach w infrastrukturze serbskiej, przeprowadzonymi pod dowództwem USA, co zmusiło siły serbskie do wycofania się z Kosowa. W lutym 2008 roku 2-milionowe Kosowo, zamieszkane w większości przez Albańczyków, proklamowało niepodległość.

wys/PAP