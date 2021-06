"Izba apelacyjna oddala apelację Mladicia w całości (...), odrzuca apelację prokuratury w całości (...), potwierdza wyrok dożywotniego pozbawienia wolności nałożony na Mladicia przez izbę procesową" - napisano w uzasadnieniu wyroku apelacyjnego.

Mladić, który został schwytany w 2011 roku po 16 latach ukrywania się, został skazany w 2017 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) w Hadze na karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości podczas wojny w Bośni i Hercegowinie z lat 1992-1995.

78-letni Mladić jeszcze w tym samym roku odwołał się od wyroku. Proces apelacyjny odbył się w sierpniu 2020 roku, a były dowódca Serbów bośniackich twierdził, że sąd pierwszej instancji był "poplecznikiem zachodnich mocarstw”, a on sam jest "celem sojuszu NATO". Próbował także przekonywać, że prokuratorzy wysuwają tendencyjne oskarżenia, określając go jako "szatana i zdrajcę".

"Broniłem mojego ludu”

Były generał, nazywany "rzeźnikiem Bałkanów", mówił także, iż od początku wojny w Bośni został w nią wciągnięty wbrew sobie i wypełniał jedynie swój obowiązek. "Broniłem mojego ludu” – argumentował w sądzie.

Orzekając karę dożywocia w 2017 roku, Trybunał orzekł, że Mladić jest winny 10 spośród 11 zarzutów, w tym dowodzenia oddziałami odpowiedzialnymi za największe zbrodnie podczas konfliktu, w tym wymordowanie 8 tys. muzułmańskich mężczyzn i chłopców w Srebrenicy w 1995 roku i oblężenie Sarajewa, które trwało 43 miesiące i podczas którego zginęło ponad 11 tys. cywilów.

Sad zwolnił go jednak z zarzutu przeprowadzenia czystek etnicznych w kilku bośniackich wioskach w 1992 r., podczas których zginęło ok. tysiąca ich mieszkańców. Dlatego od wyroku odwołała się prokuratura, podobnie uczynił adwokat skazanego generała. Z tym, że prokuratura domagała się ukarania Mladicia również za zbrodnie z 1992 r., natomiast obrona chciała uniewinnienia od wszystkich zarzutów.

Wtorkowy werdykt pięciu sędziów nie był jednomyślny. Zambijska sędzia Prisca Nyambe zgłosiła zdanie odrębne.

Wyrok oznacza, że przebywający od 2011 r. w więzieniu Mladić nie będzie mógł go opuścić do śmierci. Orzeczenie jest prawomocne.

Historyczny wyrok

Jako "historyczny" określił wtorkowy wyrok w Hadze prezydent USA Joe Biden. - Ten historyczny wyrok pokazuje, że ci, którzy popełniają straszne zbrodnie, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - powiedział amerykański przywódca.

Zadowolenie wyraziła także Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet. - Wyrok jest wyrazem determinacji międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, by pociągnąć zbrodniarzy do odpowiedzialności bez względu na to, jak długo to zajmie – w przypadku Mladicia minęły prawie trzy dekady od jego haniebnych zbrodni - napisała Bachelet we wspólnym oświadczeniu z Alice Wairimu Nderitu, specjalnym doradcą sekretarza generalnego ONZ ds. zapobiegania ludobójstwu.

Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych (MICT) to międzynarodowy trybunał, który przejął jurysdykcję i najważniejsze funkcje trybunałów dla Jugosławii oraz Rwandy po zakończeniu ich mandatów.

aml/PAP