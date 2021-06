W Termach Maltańskich otwarta została specjalna kasa, w której będą obsługiwane wyłącznie osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. To ma ułatwić przestrzeganie limitu osób przebywających na basenach. Zdaniem klientów w nowej kasie czeka się 5 min, w kasie dla osób bez szczepionki ponad 25. Niektórzy mieszkańcy uważają, że to niesprawiedliwe i jest to segregowaniem ludzi.