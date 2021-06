Grzegorz Walijewski przekazał, że w sobotnie popołudnie temperatury powyżej 30 stopni utrzymywać się będą zarówno na wybrzeżu – do 33 stopni, w centrum – do 33 stopni, w województwach lubuskim i zachodniopomorskim – do 35 stopni. Na Podkarpaciu i na Helu będzie około 27 stopni.

- Po południu w zachodniej części kraju będzie więcej chmur, jest szansa na burze, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia to ok. 60 procent. Opady deszczu w tych rejonach nie powinny przekroczyć 15 litrów na metr kwadratowy. Deszcz może wystąpić na Podkarpaciu i w południowej części Lubelszczyzny. W tych rejonach będzie również wietrznie, do 65 km na godzinę - powiedział Walijewski.

ZOBACZ: Nocą przepłynęła wpław Wartę. Chciała zaimponować znajomym

Noc z soboty na niedzielę Walijewski określił mianem "tropikalnej".

- W zachodniej części kraju temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. W centrum będzie co najmniej 18 stopni, jedynie na wschodzie kraju będzie chłodniej, około 14 stopni - powiedział. Rzecznik IMGW zwrócił uwagę, że temperatura 18 stopni Celsjusza jest "graniczną" i znacznie utrudnia regenerację organizmu.

- Warto zadbać o komfort nocnego wypoczynku i, jeżeli jest to możliwe, spać w pomieszczeniach o ekspozycji północnej, bo mniej się nagrzewają - dodał. Noc ma być pogodna. Jedynie na Podkarpaciu mogą pojawić się mgły i burze oraz opady deszczu.

Pogoda w niedzielę 20 czerwca

Jak informuje IMGW, wschodnia, środkowo-wschodnia oraz częściowo południowa Europa jest w obszarze podwyższonego ciśnienia, reszta kontynentu znajduje się w zasięgu niżów oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska będzie pomiędzy wyżem znad Rosji a niżami z rejonu Danii i południowych Niemiec, w gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

W dzień słonecznie, jedynie późnym popołudniem na wschodzie, północnym wschodzie, krańcach zachodnich oraz w Karpatach możliwy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. W czasie burz na wschodzie suma opadów do 20 mm oraz lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna od 28 st.C na wschodzie, około 31 st. C w centrum, do 35 st. C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 27 st. C do 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

WIDEO - Szczerba: handlarz bronią współpracował z największym polskim koncernem miedziowym Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP