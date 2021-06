Pił po 12 puszek energetyków dziennie. Miał zawał serca

55-letni Lee Kamen pił od 8 do 12 puszek energetyków dziennie przez rok. Napoje wywołały u mężczyzny zawał. Teraz ostrzega przed energetykami i apeluje, by ich zakazać.

Mężczyzna opowiada się teraz za zakazem napoi energetycznych luz wstrzymaniem ich sprzedaży dla osób poniżej 16. roku życia.

Podejście 55-latka do energetyków zmieniło się po zawale. Mężczyzna pił od 8 do 12 napojów dziennie i to doprowadziło do zawału, który przeszedł w wieku 49 lat. Jak podkreślał, nie spożywał wcześniej alkoholu, ani nie palił.

12 puszek co dzień przez rok

- Piłem wtedy od 8 do 12 energetyków dziennie, chodziłem do sklepu, do pubu i kupowałem skrzynki po 24 puszki i po prostu piłem je jak każdy inny napój - opowiadał Kamen.

55-latek dodał, że dużo pracował i pił energetyki, aby "utrzymać się przy życiu".

- Pewnego dnia zemdlałem z zawałem serca. Teraz będę brać leki przez resztę życia z powodu tych niebezpiecznych napojów - powiedział.

Jak przyznał, wcześniej nie wiedział, że napoje mogą być groźne dla zdrowia. - Kiedy byłem w szpitalu po zawale, lekarz powiedział mi, że przyczyną było spożycie napojów energetycznych. Do tego czasu nie miałam pojęcia, że ​​coś złego jest w ich piciu - dodał.

Napoje energetyczne mogą zawierać od 50 do 500 mg kofeiny w jednej porcji. Śmiertelna dla człowieka dawka kofeiny to 10 gram.

