"Priorytety się nie zmienią". Błaszczak o przyszłych relacjach z USA

- Jestem spokojny, jeśli chodzi o kontynuację w sferze zapewnienia bezpieczeństwa, w sferze współpracy wojskowej - mówił w Polsat News minister obrony narodowej. Podkreślił, prezydent Duda zbudował dobre relacje z Donaldem Trumpem, ale - jak zapewnił - podejmie starania, żeby relacje z Bidenem były również bardzo dobre. - Łączą na wspólne interesy - przekazał Błaszczak.

- To wspólnota interesów, żeby oprzeć się agresywnej polityce rosyjskiej. Mamy podpisaną 15 sierpnia 2020 r. umowę (o wzmocnionej współpracy obronnej - red.) z USA, mamy dowództwo amerykańskie w Polsce, które obejmuje swoim zasięgiem całą wschodnią flankę NATO, nie tylko żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce, ale także w państwach sąsiednich. Mamy fundament, by rozwijać dalej współpracę wojskową - wskazał.

Marcin Fijołek przypomniał, że nowy rok miał rozpocząć się od dużego kontraktu z USA. - To nie jest kontrakt, który dotyczy współpracy w sferze wojskowej. W poprzednim roku podpisaliśmy potężny kontrakt na kupno samolotów F-35. Chciałem podkreślić, że w ubiegłym roku odebraliśmy kilkaset rakiet Spike wyprodukowanych przez polski przemysł zbrojeniowy, rakiety kupione powietrze-powietrze dla F-16. Nadrabiamy zapóźnienia dokonane jeszcze przed 2015 r. - wymieniał Błaszczak.

Pytany o to, kiedy samoloty F-35 i system rakietowy Patriot trafi do Polski minister obrony narodowej powiedział, że nastąpi to w przyszłym roku. - To nie jest sprzęt, który leży na półce w sklepie. On został zamówiony - dodał.

- Ponad 60 proc. uzbrojenia na wyposażeniu wojska pochodzi z polskich zakładów zbrojeniowych - mówił Błaszczak.

Odnosząc się do kwestii strat finansowych w PGZ szef MON. - Zarząd PGZ zdecydował, żeby wpisać w bilans straty, ale te straty pochodziły z wielu lat, od początku powstania Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To była decyzja zarządu, moim zdaniem błędna, stąd ten obraz jest zafałszowany. Odpisy dotyczyły bardzo wielu lat, kontraktów niewypełnionych - wyjaśnił Błaszczak.

- Projekt ustawy jest gotowy, czeka na decyzję polityczną. Korzyści to uproszczenie systemu zamówień i poddanie pod kontrolę sprzętu wojskowego - poinformował.

