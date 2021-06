Abp Jędraszewski odprawił mszę w Nowej Białej. "Nieszczęście mogło być dużo większe"

To nieszczęście jest próbą serc i gotowości, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który w niedzielę odprawił mszę św. w Nowej Białej na Spiszu, gdzie pożar zniszczył kilkadziesiąt domów i budynków gospodarczych.

To nieszczęście jest próbą serc i gotowości, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który w niedzielę odprawił mszę św. w Nowej Białej na Spiszu, gdzie pożar zniszczył kilkadziesiąt domów i budynków gospodarczych.

Abp Jędraszewski: nieszczęście mogło być dużo większe

- Patrząc na to wszystko, co jeszcze wczoraj w nocy działo się pośród was, mogło w niejednym sercu powstać pytanie: Jezu, Ty to widzisz i milczysz? - mówił abp Jędraszewski, odnosząc się do słów z Ewangelii, w której Jezus uciszył wzburzone wody jeziora Genezaret. - Są wielkie straty, jest szok, ale nikt nie zginął. (…). Nieszczęście mogło być dużo większe – dodał.

Metropolita krakowski podkreślił, że bez wątpienia takie wydarzenia, jak sobotni pożar "są próbą wiary". - Może rodzić się pytanie: Boże, gdzie Ty w ogóle jesteś? Ale może być inaczej: można widzieć, że mimo wszystko nie doszło do największego nieszczęścia – dodał.

WIDEO: Abp Jędraszewski zwrócił się do wiernych w Nowej Białej

W homilii abp Jędraszewski mówił, że kiedy był na pogorzelisku, poszkodowani mówili, płacząc i mając świadomość utraty dorobku życia, że "przecież żyją", że "mają nadzieję", a "przede wszystkim modlą się i o modlitwę proszą".

"Najważniejsza będzie dobroć serca"

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że są ludzie dobrej woli, którzy od razu zaoferowali swoją pomoc i przyjęli do domów pogorzelców i będą świadczyć pomoc, kiedy przyjdzie czas odbudowy domów. Zapewnił, że będzie także pomoc ze strony Archidiecezji Krakowskiej.

- Ale najważniejsza będzie ludzka solidarność. Będzie dobroć serca. To nieszczęście jest także próbą serc, otwartości, gotowości, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym – powiedział hierarcha.

Za tydzień przed wszystkimi kościołami Archidiecezji Krakowskiej zbierane będą ofiary na rzecz poszkodowanych. Pieniądze można też przesłać za pośrednictwem Wydziału ds. Charytatywnych Archidiecezji Krakowskiej, przelewając je na konto w banku Pekao SA 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887 z dopiskiem Pomoc dla Nowej Białej.

Wyniósł babcię z pożaru, nie zdążył uratować zwierząt

Jak opowiadali mieszkańcy, pożar wybuch u jednego z gospodarzy, a płomienie wraz z wiatrem bardzo szybko rozprzestrzeniały się na sąsiednie domy i kolejne zabudowania.

- Wydawało się, że nagle, w jednym momencie ogień pojawiał się w kolejnych miejscach. Jeden z sąsiadów wyniósł swoją 90-letnią babcię z płonącego domu, ale kiedy wrócił, żeby uwolnić krowy, było już za późno i musiał uciekać - powiedział PAP pan Józef.

- U nas są takie zabudowania, że od drogi są domy a z tyłu zabudowania gospodarcze i stodoły. Niestety, jak przychodzi takie nieszczęście to dotyka sąsiadów. Dobrze, że strażacy opanowali pożar, bo byłaby jeszcze większa tragedia - zauważył Piotr, mieszkający na ulicy przy której, doszło do wielkiego pożaru. Przypomniał, że pożary zabudowań gospodarczych wybuchały w 2009 i 2018 roku, ale były dużo mniejsze.

Jedna z kobiet po wyjściu z kościoła opowiadała w grupie ludzi, że jej dom też był w zasięgu ognia jednak strażacy uratowali jej zabudowania.

Nowa Biała: trwają oględziny pogorzeliska

W Nowej Białej nadal trwają oględziny pogorzeliska. Śledczy sprawdzają każdy dom i każde zabudowanie gospodarcze, aby stwierdzić, w jaki sposób doszło do pożaru. Część wsi, w której doszło do nieszczęścia, jest odgrodzona taśmą a wejścia na ten teren pilnują policjanci.

Pożar wybuchł w Nowej Białej w sobotę po g. 18.00. Według danych Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ogień uszkodził 25 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 27 rodzin - w sumie ponad 100 osób. Spłonęło lub zostało uszkodzonych około 50 obiektów gospodarczych.

W gaszeniu pożaru uczestniczyło 107 zastępów, 400 strażaków PSP i OSP z dziewięciu powiatów. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, które zostały przewiezione do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. Pod opieką lekarzy wciąż pozostaje jedna osoba.

