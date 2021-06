Nowa Biała po pożarze. Na miejsce jedzie premier

Strażacy ugasili pożar we wsi Nowa Biała. 13 budynków mieszkalnych oraz 23 budynki gospodarcze zostały spalone doszczętnie lub częściowo. Trwa ich rozbiórka. Podczas briefingu prasowego wojewoda małopolski Łukasz Kmita zapowiedział, że w niedzielę rano spodziewany jest w Nowej Białej premier Mateusz Morawiecki.

Dziewięć osób poszkodowanych w pożarze trafiło do szpitala. - W trakcie prac rozbiórkowych będziemy mieli dalszą wiedzę, co do strat materialnych oraz tego, ile zwierząt ucierpiało. Będziemy dokładnie sprawdzać pogorzelisko. Każdy budynek z osobna – zapewnił rzecznik nowotarskiej straży pożarnej Piotr Krygowski.

Na obecną chwilę nie wiadomo, ile zwierząt gospodarskich ucierpiało w pożarze – krowy, w momencie wybuchu pożaru były jeszcze na pastwiskach.

Osoby które zostały bez dachu nad głową uzyskały deklaracje wsparcia. Mieszkańcy Nowej Białej i okolicznych wsi zaproponowali poszkodowanym pomoc sąsiedzką. Jedna z rodzin w momencie wybuchu pożaru była na weselu i tam dowiedziała się, że ich dom spalił się.

Mieszkańcy mówili, że pożar rozprzestrzeniał się od bardzo szybko ponieważ Nowa Biała ma zwartą zabudowę w części drewnianą. Część wsi, do której ogień jeszcze nie dotarł rozpoczęła ewakuację dobytku.

Sto zastępów straży

W akcji gaśniczej brało udział sto zastępów straży pożarnej z PSP i OSP z powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego, suskiego i krakowskiego. Późnym wieczorem w Nowej Białej rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wojewody Łukasza Kmity, który zapewnił, że poszkodowani mogą liczyć na pomoc państwa.

- Jesteśmy z wami, nikogo nie zostawiamy, gdy jego i jej życie płonie; wasze rodziny będą miały dach nad głową, wojsko natychmiast zaangażuje się w pomoc rodzinom poszkodowanym w pożarze we wsi Nowa Biała na Podhalu - napisał w sobotę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Wasze marzenia, Wasze życia nie spłonęły. Jesteśmy z Wami. Nikogo nie zostawiamy, gdy jego i jej życie płonie. Wasze rodziny będą miały dach nad głową. Wojsko natychmiast zaangażuje się w pomoc rodzinom. Rozmawiałem z ministrem Kamińskim, ministrem @mblaszczak i z wojewodą Młp. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 19, 2021

Premier w Nowej Białej

- Dramatycznie wyglądają niektóre domy, które zostały zniszczone w wyniku pożaru. Najważniejsza informacja to jednak ta, że nikt nie zginął – powiedział podczas briefingu prasowego w Nowej Białej wojewoda małopolski Łukasz Kmita który zapowiedział, że w niedzielę rano spodziewany jest w Nowej Białej premier Mateusz Morawiecki.

Pogorzelcy otrzymali możliwość spędzenia nocy w lokalnym pensjonacie, jednak najprawdopodobniej nie będzie takiej potrzeby, ponieważ pomoc zadeklarowali też członkowie rodzin i sąsiedzi. W gotowości są psychologowie, którzy mogą udzielić wsparcia tym, którzy go potrzebują.

Wojewoda przekazał, że na obecną chwilę nie są znane przyczyny pożaru. Będzie je wyjaśniała powołana do tego celu komisja.

Pomoc dla mieszkańców

Zostały już uruchomione środki pieniężne w kwocie 6 tys. zł na rodzinę, przeznaczone na pierwsze potrzeby pogorzelców. Kolejne środki pieniężne będą uruchomione później. Na miejsce jadą także inspektorzy nadzoru budowlanego z Krakowa, którzy oceniają uszkodzenia budynków i możliwość powrotu mieszkańców do domów.

- Obecnie skupiamy się na tym, żeby usunąć spalone konstrukcje i rzeczy oraz zabezpieczyć budynki przed ewentualnym zawaleniem. Pożar objął powierzchnię około jednego hektara, dlatego prace porządkowe będą najprawdopodobniej prowadzone jeszcze w niedzielę – ocenił rzecznik Straży Pożarnej w Nowym Targu Piotr Krygowski.

Informacja o pożarze dotarła do straży pożarnej o godzinie 18:20. Ogień szybko rozprzestrzeniał się, ponieważ zabudowa wsi Nowa Biała jest zwarta i zgrupowana, a część budynków jest drewniana.

