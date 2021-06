We wrześniu przedstawimy kompletny plan dla Polski, z którym pójdziemy do wyborów - zapowiedział w sobotę lider Polski 2050 Szymon Hołownia na zlocie ruchu w Warszawie, który rozpoczyna letnią kampanię "Poznajmy się", w ramach której politycy ugrupowania mają dotrzeć do wszystkich powiatów w Polsce.

Hołownia podczas zlotu w Warszawie zapowiedział, że on i przedstawiciele jego ugrupowania, parlamentarzyści oraz eksperci, w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni odwiedzą 380 powiatów. - Będziemy wszędzie, gdzie wy jesteście, żeby was poznać i żeby was usłyszeć, żebyście powiedzieli nam, jakiej wy Polski dzisiaj chcecie - mówił.

Zaplanowana na miesiące letnie kampania pod hasłem "Poznajmy się" ma objąć swoim zasięgiem wszystkie polskie powiaty. W jej trakcie ma zostać wypracowany program, z którym Polska 2050 Szymona Hołowni pójdzie do następnych wyborów. Program ten ma zostać zaprezentowany na kolejnym ogólnopolskim zlocie, który odbędzie się na początku września.

- Wierzę, że to będzie wspaniała podróż. Podsumujemy ją 3 i 4 września na zlocie ogólnokrajowym naszego ruchu, na którym przedstawimy wam kompletny plan dla Polski - ten z którym pójdziemy do wyborów, ten, który dotknie każdej sfery naszego życia, i który będzie aktualny nie tylko w tym wymiarze centralnym czy ogólnopolskim, ale dzięki tej naszej podróży i dzięki tym naszym ekspertom, którzy pracują dzisiaj w regionach, pozwoli wypracować program dla każdego z regionów - taki, który rzeczywiście sprawi, że te regiony dzisiaj będą rosły, a nie kurczyły się spętane jakąś ideologiczną, centralną, ogólnopolską wojną - zapowiedział lider Polski 2050.

Skrzynka na postulaty

Hołownia poinformował, że w trasie z politykami Polski 2050 będzie podróżowała skrzynka, gdzie będzie można wrzucać postulaty do ugrupowania, a ci, którzy nie będą mogli być osobiście na spotkaniach - będą mogli skorzystać ze strony internetowej, która zostanie uruchomiona 25 czerwca, a gdzie będzie można napisać, co jest najważniejsze do zrobienia w danym regionie.

Symboliczne pierwsze dwa postulaty do skrzynki wrzuciły posłanki Polski 2050 - Paulina Hennig-Kloska oraz Hanna Gill-Piątek. Pierwszy z nich dotyczył ochrony wysychających wód na Pojezierzu Gnieźnieńskim, a drugi przeciwdziałania budowie przemysłowych kurników w podlaskich Kruszynianach.

W swoim wystąpieniu lider Polski 2050 podkreślił, że "dzisiaj trzeba zmienić nie partię, tylko mentalność myślenia o polityce". - Potrzebna nam jest siła, która pomoże nam przekonać tych wszystkich Polaków, których polityczna wyobraźnia jest dzisiaj zamrożona. Nawet jeżeli PiS zdobywa 35 proc. w sondażach, to dalej przy frekwencji 50-60 proc. znaczy, że ponad 80 proc. Polaków PiS-u nie popiera. Musimy przestać dawać się zaczarowywać propagandzie - apelował.

"Telewizor, który do was gada"

- Zaczynamy dzisiaj trasę po Polsce. Będę jeździł ja, będą jeździli wszyscy nasi parlamentarzyści, będziecie spotykać naszych ekspertów i działaczy stowarzyszenia, będziemy wszędzie tam, gdzie wy jesteście, żeby was poznać i was usłyszeć. Żebyście powiedzieli nam, jakiej wy Polski dzisiaj chcecie. Żebyście nie byli skazani na telewizor, który do was gada - zapowiedział Hołownia.

Zlot Ruchu Polska 2050 w Warszawie zaczął się w piątek i zaplanowany jest na trzy dni. Ma to być pierwsze tego typu szerokie spotkanie osób związanych ze środowiskiem - polityków, aktywistów, ekspertów i samorządowców, reprezentujących wszystkie województwa. Jak podkreślali organizatorzy, to pierwsza okazja, by osoby związane ze środowiskiem Polski 2050 Szymona Hołowni mogły spotkać się osobiście w dużej liczbie.

Ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia pandemiczne zasadnicza część spotkań i debat na zlocie ma jednak przyjąć formę zamkniętą. Poza politykami udział w zlocie biorą również związani ze środowiskiem aktywiści i wolontariusze Stowarzyszenia Polska 2050 oraz eksperci Instytutu Strategie 2050, organizacji społecznych powiązanych z partią Polska 2050 Szymona Hołowni.

rsr/PAP