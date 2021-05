Piotr Witwicki: Kupił pan coś ze sklepu Szymona Hołowni?

Rafał Trzaskowski: Nie.

Szkoda. Są fajne gadżety, np. torba z jego twarzą. Rozmawia pan z Hołownią?

Tak. Hołownia buduje swój projekt, więc nie jest dziś zainteresowany ścisłą współpracą. Myślę, że jednak rozumie, że trzeba się będzie porozumieć.

A on jest politykiem z krwi i kości?

Szybko politycznie dojrzewa. Na pewno bez niego w przyszłości nie będzie można tworzyć rządu.

A w pana marzeniach jest bardziej bycie prezydentem czy premierem?

Najbardziej bym chciał, byśmy byli w normalnym państwie, gdzie jestem prezydentem Warszawy, a premier, którego szanuję, nie walczy z samorządami.

Tego premiera pan nie szanuje?

Morawiecki jest na wojnie z samorządami i niszczy w Polsce demokrację.

To jest ocena polityczna. Szacunek do człowieka czy instytucji, to inna sprawa.

Szanuję wszystkich ludzi, ale nie podoba mi się, co ten człowiek robi w polityce. Realizuje plan człowieka, który nie ma pojęcia o nowoczesnym świecie i co ważniejsze, któremu się wydaje, że receptą na całe zło jest miękki autorytaryzm.

Jeszcze może będzie się pan musiał z nim dogadywać, co do planu...

Wszyscy wiedzą, że nie jestem osobą, która szuka konfliktu. Ze mną zawsze da się porozmawiać. Jestem na tyle dobrze wychowany, że o rozwiązaniach dobrych dla Warszawy rozmawiać mogę z każdym, ale nie za cenę naruszania podstawowych zasad praworządności.

Pan mówił w kampanii: "Tuska nie ma już w polityce, czas by odszedł Kaczyński." Czy aby na pewno nie ma Tuska w polityce?

Jako punkt odniesienia zawsze jest obecny w polskiej polityce. Chodziło o to, że w kampanii go nie było. Ja byłem niezależnym kandydatem, a za prezydentem Dudą stał Jarosław Kaczyński. Ja nie odejmuję Tuskowi ani zasług, ani miejsca na scenie politycznej. A jakie ma aspiracje? Tego nie wiem. Jeżeli działania Donalda Tuska będą wzmacniać opozycję, to tylko dla nas lepiej.

A może w ogóle wnieść coś świeżego?

Dziś trzeba patrzeć do przodu, ale to jest pytanie do Polek i Polaków. Nikogo nie można wykluczać, choć mi się wydaje, że dziś Polki i Polacy czekają na kogoś, kto niesie ze sobą zmianę.

Pan może nieść zmianę?

Skądś się bierze stosunkowo wysoki poziom zaufania do mnie i do Szymona Hołowni. Obywatele wierzą, że mogę doprowadzić do prawdziwej zmiany.

