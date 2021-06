Nocą przepłynęła wpław Wartę. Chciała zaimponować znajomym

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy w Gorzowie Wlkp. 28-latka przepłynęła wpław rzekę Wartę. Jak się okazało, chciała w ten sposób popisać się przed znajomymi. Po swoim "wyczynie" została zatrzymana, ponieważ była poszukiwana do odbycia kary więzienia. Do tego była pod wpływem narkotyków.