Młode małżeństwo z Międzyrzeca Podlaskiego (Lubelskie), będąc pod wpływem narkotyków, opiekowało się 3-miesięczną córką. Rodzice usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.

Zarzut narażenia dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przedstawiła prokuratura 23-letniemu mężczyźnie i jego 20-letniej małżonce z Międzyrzeca Podlaskiego.

ZOBACZ: Włochy. Zniszczono skonfiskowaną kokainę o wartości pół miliarda euro

- W minionym tygodniu policjanci powiadomieni zostali przez pracownicę ośrodka pomocy społecznej o małżeństwie, które prawdopodobnie sprawuje opiekę nad kilkutygodniowym dzieckiem znajdując się pod wpływem środków odurzających – przekazała w niedzielnym komunikacie kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Znaleziono amfetaminę

Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszy, wszystko wskazywało na to, że rodzice dziewczynki są pod wpływem narkotyków. Od pary pobrano krew do badań na zawartość środków odurzających w organizmie. Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy. Tam również trafiła 20-latka. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia.

ZOBACZ: Zgorzelec. CBŚP zlikwidowało laboratorium metamfetaminy ukryte pod kojcem dla psów

- W trakcie interwencji policjanci ujawnili dodatkowo biały proszek. Wstępne badanie potwierdziło, że jest to amfetamina. W miejscu zamieszkania zabezpieczyli tytoń, jak też maszynkę do produkcji wyrobów tytoniowych i gotowy już produkt – dodała Salczyńska-Pyrchla.

W sobotę para usłyszała zarzuty i przyznała się do winy. Mężczyzna odpowiadać będzie dodatkowo za posiadanie środków odurzających oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych bez odpowiedniego wpisu do rejestru. O dalszym losie małżeństwa zadecyduje sąd.

WIDEO - Łódź. Chciała zostać pochowana obok męża. Spoczęła w obcym mieście Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP