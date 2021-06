Jak poinformowała w piątek rzeczniczka policji w Obornikach st. sierż. Izabela Leśnik, trzech sprawców wymuszenia rozbójniczego, do którego doszło czwartek po południu w Rogoźnie odjechało z miejsca zdarzenia citroenem.

ZOBACZ: Mazowieckie. Kradzież samochodu. Podczas pościgu padły strzały ostrzegawcze

Powiadomieni o sprawie funkcjonariusze z Rogoźna natychmiast rozpoczęli ich poszukiwania.

- Na terenie stacji benzynowej w Skokach policjanci zauważyli poszukiwany samochód, w nim podejrzewanego mężczyznę. Podczas próby zatrzymania kierujący pojazdem 34-latek nie reagował na polecenia policjantów, próbował przejechać jednego z nich. Policjant oddał strzał w koło auta, uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę – podała Leśnik.

Policjanci w szpitalu

Rzeczniczka dodała, że na skutek użycia broni nikt nie został poszkodowany. Zaznaczyła, że strzał został oddany z daleka od dystrybutorów, za budynkiem stacji paliw. Poinformowała też, że w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego obrażenia odniosło trzech funkcjonariuszy. Policjanci trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

ZOBACZ: Strzały w salonach masażu. Sprawca "zamierzał wyeliminować pokusę"

16-latek i 19-latek, którzy również mieli brać udział w wymuszeniu rozbójniczym zostali zatrzymani w miejscu zamieszkania. Nieletni został umieszczony w policyjnej izby dziecka. Wszyscy trzej są mieszkańcami powiatu wągrowieckiego.

Według wstępnych informacji, w czwartek po południu w Rogoźnie, do poszkodowanego przyjechało trzech znajomych. Przy użyciu przemocy i z użyciem niebezpiecznego narzędzia zmusili go do wydania pewnej sumy pieniędzy. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

WIDEO - Gwiazdy serialu Dom z Papieru będą gościć na 5. Arena Festival Film & Music 2021 w Ostródzie. Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP