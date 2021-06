Moskwa oraz trzy regiony Rosji wprowadziły obowiązek szczepień przeciwko Covid-19. Są nim objęci pracownicy, którzy na co dzień stykają się z dużą liczbą osób. To między innymi osoby zatrudnione w handlu i oświacie. Zgodnie z nowymi zasadami pracownik niezaszczepiony może zostać m.in. zawieszony.

Szczepić się muszą osoby zatrudnione w stolicy Rosji i na terenie obwodu moskiewskiego, ale także pracownicy z obwodu kemerowskiego na Syberii Zachodniej oraz Sachalina na Dalekim Wschodzie.

Władze planują zaszczepić co najmniej 60 proc. ludzi, których praca polega na codziennych kontaktach z innymi. Z obowiązku mogą być zwolnione tylko te osoby, które przedstawią lekarskie zaświadczenie o przeciwwskazaniach do szczepień.

- Pozwoli to chronić ludzi, ale także utrzymać pracę danych branż. Ważne jest, aby sektor usług i handlu nie był miejscem rozprzestrzeniania się koronawirusa - wyjaśniał decyzję premier Rosji Michaił Miszustin.

Sprzeciw Rosjan

Szczepieniom obowiązkowym będę podlegać pracownicy handlu i usług, którzy mają częsty kontakt z innymi osobami. To m.in. kelnerzy i pracownicy restauracji, salonów urody oraz sklepów, miejsc rozrywki, transportu publicznego. Obowiązek przyjęcia preparatu mają także pracownicy oświaty i służby zdrowia.

- Mamy około 20 proc. pracowników, którzy już się zaszczepili. Nie mogę zmusić wszystkich do zaszczepienia się. Zwłaszcza jeśli to wbrew ich woli. Myślę, że będę musiał podjąć kroki, aby znaleźć nowych pracowników, którzy będą gotowi zaszczepić się - mówi Gajana Breiowa, właścicielka moskiewskiej restauracji.

Za możliwością wyboru w sprawie szczepień opowiadają się także obserwatorzy rosyjskiego rynku. - Według naszych obserwacji, ogólnie rzecz biorąc, ludzie chcą mieć wybór, możliwość wyboru szczepionki. Nie chcą być zmuszani, wolą sami decydować, czy się zaszczepić i kiedy to zrobić - dodała Natalia Ilczenko, rzecznik prasowy centrum badawczego SuperJob.

- To nie są masowe szczepienia ludności. Mówimy o obowiązkowych szczepieniach dla niektórych sektorów gospodarki. Biorąc pod uwagę, jak przebiega epidemia, jest to raczej uzasadnione - wyjaśniał Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina.

Kary za brak szczepień

Zgodnie z nowymi zasadami pracownik niezaszczepiony może zostać zawieszony. Władze zapowiadają też kary dla pracodawców, zatrudniających niezaszczepione osoby. Mogą one sięgać miliona rubli, czyli ponad 50 tys. zł.

Rosja była jednym z pierwszych krajów na świecie, które wprowadziły szczepionkę na koronawirusa. Był to preparat własnej produkcji Sputnik V.

Władze chcę zaszczepić do jesieni 60 proc. dorosłych obywateli, czyli około 69 milionów ludzi. Wskaźnik szczepień w Rosji nie jest jednak wysoki. Do czerwca szczepiono 18 milionów ludzi - to 12 proc. z 146-milionowej populacji państwa.

laf/grz/AP