416 osób zmarło w Rosji na Covid-19 w ciągu minionej doby - poinformował w czwartek sztab rządowy. To najwyższa dobowa liczba zgonów od 23 marca. Zachorowało w ciągu ostatniej doby 14 057 osób. Najwięcej zakażeń - 6195 - wykryto w Moskwie.

Na kolejnych miejscach są: sąsiadujący ze stolicą obwód moskiewski, gdzie wykryto 1208 nowych infekcji oraz drugie co do wielkości miasto Rosji - Petersburg. Od środy odnotowano tam 946 zachorowań.

Wcześniej naukowcy oceniali, że znaczny wzrost zakażeń w Rosji jest związany z rozpowszechnieniem się tzw. indyjskiego wariantu koronawirusa, znanego jako Delta. Wywołuje on objawy podobne do zwykłego przeziębienia. Zdaniem specjalistów ta mutacja trafiła do Rosji w drugiej połowie kwietnia i od tej pory wypiera inne warianty wirusa.

W ostatnich tygodniach w Rosji dobowy przyrost zakażeń wraca do poziomów z początku br., a w Moskwie władze przyznały, że wzrost zachorowań jest lawinowy.

wys/PAP