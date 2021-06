Przeszli przez zieloną granicę. Szukali ich z policyjnym psem

Dwie grupy obcokrajowców dostały się do Polski pieszo przez tzw. zieloną granicę - poinformowała w piątek mjr Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Wszyscy byli obywatelami Afganistanu.

Straż Graniczna znalazła ślady

Pierwsza grupa została zatrzymana koło Ozieran w gminie Krynki. Wcześniej patrol funkcjonariuszy z placówki w Krynkach odkrył ślady nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią na pasie drogi granicznej.

Nielegalnych imigrantów zatrzymano kilka kilometrów dalej.

11-osobowa grupa obywateli Afganistanu nie miała dokumentów zezwalających na pobyt w Polsce.

Zatrzymani to sześciu mężczyzn w wieku od 15 do 49 lat oraz pięć kobiet w wieku od 9 do 47 lat.

Pies wywęszył ich za cmentarzem

Kolejną 11-osobową grupę Afgańczyków w wieku 18-45 lat zatrzymano w Sokółce. Tym razem imigranci przekroczyli granicę w okolicy Kuźnicy, gdzie znajduje się drogowe i kolejowe przejście graniczne. Namierzeniem imigrantów zajęli się policjanci z Komendy Powiatowej w tym mieście.

W rejonie dworca PKP w Sokółce mundurowi z "patrolówki" zatrzymali czterech cudzoziemców. Nie posiadali oni przy sobie dokumentów uprawniających do wjazdu ani przebywania w Polsce. W tym samym czasie, dwóch poszukiwanych zatrzymał w rejonie cmentarza przewodnik z policyjnym psem. Kolejnych trzech cudzoziemców wpadło w ręce policjantów drogówki na jednym z sokólskich osiedli. Dwóch ostatnich mężczyzn mundurowi zatrzymali w rejonie cerkwi i parków miejskich.

11 zatrzymanych Afgańczyków przekazano funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W tym roku było 150 imigrantów

W obu przypadkach, po zakończeniu procedur z udziałem tłumacza, imigranci trafią do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców m.in. w Kętrzynie i w Białymstoku. Na podstawie postanowień sądowych mogą w tych ośrodkach przebywać cudzoziemcy m.in. zatrzymani podczas nielegalnego przekroczenia granicy, uchylający się od wykonania decyzji o wydaleniu, przebywający na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów czy wykonujący pracę bez odpowiedniego zezwolenia.

W tym roku Straż Graniczna zatrzymała w Podlaskiem osiemnaście grup nielegalnych imigrantów. W sumie było to 150 osób. Obcokrajowcy nielegalnie przekraczali granicę z Białorusią i wjeżdżali do Polski z Litwy przez wewnętrzną granicę unijną.