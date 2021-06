Kopia była znana pod nazwą "Mona Lisy Hekkinga", od nazwiska jej posiadacza - antykwariusza, który zakupił obraz w latach pięćdziesiątych XX wieku w przekonaniu, że nabywa oryginał.

- To szaleństwo, to absolutny rekord za reprodukcję "Mona Lisy" - powiedziała rzeczniczka domu aukcyjnego. W międzynarodowej licytacji udział brało 14 uczestników, którzy w ciągu ostatniej godziny aukcji wywindowali cenę z 500 tys. do 2,4 mln euro, by zakończyć licytację finalną sumą 2,9 mln euro.

ZOBACZ: Mona Lisa poszła pod młotek. Za 80 tys. euro będzie można obejrzeć ją z bliska

Oryginał "Mona Lisy" znajduje się w Luwrze i nie jest na sprzedaż. W 2017 roku w nowojorskim oddziale domu aukcyjnego Christie's sprzedano za 450 mln dolarów (blisko 380 mln euro) inny znany obraz włoskiego mistrza, "Zbawiciel świata". To najdroższe dotąd dzieło sztuki sprzedane na aukcji.

prz/PAP