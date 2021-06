Najcieplej w czwartek było w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie). Termometry w tym mieście pokazały 32,8 st. Celsjusza - poinformował rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski. Jak dodał, był to jednocześnie rekord tej wiosny.

Następne dni mają przynieść kolejne rekordy. Jak zapowiadają synoptycy, w piątek będzie cieplej niż w czwartek. - Temperatura maksymalna będzie jeszcze troszkę wyższa - mówił wcześniej synoptyk IMGW Kamil Walczak. Znów "najchłodniej" (ok. 27 stopni) ma być na wschodzie, a najgoręcej na zachodzie, gdzie lokalnie termometry pokażą nawet 32-33 st. C.

- Nieco ulgi przyniesie nam wiatr południowo-wschodni i wschodni - ten kierunek wiatru będzie powodował to, że upał będzie trochę mniej nieznośny niż w przypadku zupełnie bezwietrznej pogody - dodał Walczak. Rekordy temperatur mają paść w weekend. Na zachodzie - według prognoz - ma być bardzo gorąco, nawet do 35 st. C.

