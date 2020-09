Rekordowe upały w Kalifornii. Klimatolodzy: to rezultat działalności człowieka

W słynnej Dolinie Świerci, na pustyni Mojave, temperatura powietrza ma przekroczyć 50 st. C. Upały zwiększające ryzyko wybuchu nowych pożarów i grożące awariami przeciążonej sieci energetycznej, mają potrwać co najmniej do końca przedłużonego świątecznego weekendu. W poniedziałek przypada Labor Day, czyli święto oznaczające tradycyjnie koniec letniego okresu urlopowego.

Record-setting heat expected across much of the West going into the weekend. Remember to practice heat safety wherever you are. #WeatherReady https://t.co/UV8OyZnvSI pic.twitter.com/7EVf0pYknP — National Weather Service (@NWS) September 3, 2020

Stan wyjątkowy oznacza m. in., że elektrownie będą mogły przekraczać normalne limity wytwarzania energii. Dyrekcja parków stanowych wezwała na Twitterze do oszczędzania energii poprzez wyłączanie zbędnych urządzeń i świateł aby zapobiec wyłączeniom prądu. Dochodzi do nich dość często kiedy klimatyzatory w domach i budynkach publicznych pracują z pełną mocą.

To rezultat działalności człowieka

Ze względu na zagrożenie pożarowe i pandemię koronawirusa zamknięto niektóre plaże lub ograniczono godziny ich otwarcia. Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) ostrzegła przed "rzadko występującymi, niebezpiecznymi i grożącymi śmiercią" temperaturami na południu stanu podczas całego przedłużonego weekendu. Szczególnie groźne mają być sobota i niedziela.

Rekordowe, choć nieco niższe temperatury prognozowane są także dla sąsiednich stanów Nevada i Arizona. Zdaniem klimatologów wzrost średniej temperatury w Kalifornii, jaki obserwuje się od początku ub. wieku, w połączeniu z okresami ulewnych opadów to rezultat działalności człowieka. Powoduje on z jednej strony wzrost zagrożenia pożarami, a z drugiej tzw. błyskawiczne powodzie.

ms/PAP