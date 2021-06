Jack Jones i Isaac Rasmussen to byli żołnierze, wieloletni przyjaciele. Po służbie w Royal Marines mężczyźni postanowili wspólnie zrealizować marzenia o bogactwie. Ich pomysłem na zarobienie milionów było przeszmuglowanie 18 kilo kokainy z Holandii. W czerwcu 2020 r. paczki po Lego wysłali pod kilka adresów - m.in. do swoich własnych domów i do partnera w zbrodni, 43-letniego Paula Jonesa.

Przestępcy nie przewidzieli jednak, że kurier zadzwoni do drzwi domu Rasmussena w Whiston akurat wtedy, gdy tego nie będzie na miejscu. Kolejnym nieprzewidzianym zachowaniem było to, że kurier postanowi zostawić przesyłkę u sąsiadki mężczyzny z prośbą, by ta przekazała mu paczkę.

Kilo kokainy

Kobieta zapewniała, że przez kolejne tygodnie próbowała zwrócić paczkę właścicielowi. Każde z podejść kończyło się fiaskiem, a właściciela wciąż nie było w domu. Ostatecznie sąsiadka dała za wygraną i odpakowała przesyłkę. Okazało się, że to pudełko klocków Lego, a konkretnie zestaw z wozem strażackim. Kobieta postanowiła przekazać go partnerce swojego syna, która szukała prezentu na urodziny dziecka koleżanki.

Gdy przyjaciółka otworzyła pudełko, zamiast klocków znalazła w środku zawiniątko. Policyjne badania potwierdziły, że chłopiec dostał na urodziny... kilogram kokainy.

Funkcjonariusze zatrzymali Rasmussena i Jacka Jonesa. Paul Jones, który miał odebrać 8 przesyłek został z kolei zatrzymany przez policję na gorącym uczynku. Paczki przyszły do mężczyzny, gdy funkcjonariusze przeszukiwali jego dom w poszukiwaniu marihuany.

Wszyscy winni

Policja oszacowała wartość całego przejętego ładunku na 1 mln 800 tys. funtów.

Wszyscy mężczyźni zostali uznani za winnych przemytu i rozprowadzania narkotyków, a w ostatni wtorek poznali wysokość kar - Jack Jones został skazany na 16,5 roku więzienia, Isaac Rasmussen na 10 lat, a Paul Jones - na 7,5 roku pozbawienia wolności.

- Pozwoliłeś, by twój dom stał się strefą do dostarczania paczek z narkotykami. Jedna z nich została przypadkowo przekazana małemu dziecku. Naraziło to jego zdrowie i życie - zwracał się do Rasmussena prowadzący sprawę sędzia Stuart Driver.

