Policjanci z Legnicy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o liczne przestępstwa. Mężczyzna próbował ucieczki przez balkon z IV piętra i udało mu się zejść dwie kondygnacje w dół. Jednak tam też byli funkcjonariusze - w podnośniku. Dzięki niemu bezpiecznie sprowadzili go na dół i zatrzymali. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. narkotyki i broń.

Policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z Legnicy prowadzili działania operacyjne, dzięki którym ustalili mężczyznę podejrzanego o liczne kradzieże na terenie miasta i powiatu legnickiego.

W ramach zaplanowanej akcji, udali się do jednego z mieszkań w Legnicy, gdzie miał przebywać. Na ich widok 39-latek zaczął uciekać przez balkon. Nie przestraszyło go nawet to, że przebywał na czwartym piętrze.

Grozi mu do 5 lat więzienia

Policjanci przewidzieli jego zachowanie. Przygotowali podnośnik, w którym czekali na niego z drugiej strony balkonu. Schwytali go, gdy był na drugim piętrze.

Przy legniczaninie i w mieszkaniu mundurowi ujawnili narkotyki, karabinek, amunicję, sprzęt służący do kradzieży pojazdów oraz rzeczy mogące pochodzić z przestępstwa w postaci elektronarzędzi, numizmatów, a także sprzęt multimedialny.

Według policji podejrzany dopuścił się kradzieży samochodu marki VW oraz kradzieży motocykla. Łączne straty osób pokrzywdzonych w tej sprawie szacuje się na kilka tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

kmd/ml//polsatnews.pl