Funkcjonariusze w domu zastali także starsze, 3-letnie dziecko Amerykanki. Dziewczynka próbowała karmić jajkami i innym jedzeniem swojego brata. Mimo to, 15-miesięczny Nicholas zmarł.

Ciała zmarłych odnaleziono w lutym. Lokalna policja została wezwana do domu po tym, jak kurator zajrzał do okna domu i zobaczył 32-letnią Tiffany Spears leżącą nieruchomo na podłodze. Jej syn, Nicholas, przypięty był pasami do fotelika. Córka Spears pozostawała w domu bez opieki.

ZOBACZ: Dziecko znaleziono w Oknie Życia. Dzień później przyszedł po nie ojciec



Z sekcji zwłok asystentki lekarskiej Emily Dennison z hrabstwa Davidson wynika, że Spears w momencie odnalezienia ​​nie żyła już od kilku dni.

WIDEO - Bośnia. Po 20-letniej batalii zburzyli kościół koło Srebernicy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/zdr/New York Post