Bez kamer i dziennikarzy. Niejawne posiedzenie Sejmu

Z wyłączonymi kamerami, bez udziału dziennikarzy, ale za to z obecnością wszystkich posłów na sali plenarnej - tak mają wyglądać obrady w szczególnym rygorze. Dziś o 9 rano, na wniosek premiera Morawieckiego odbędzie się niejawne posiedzenie Sejmu. Posłowie otrzymają informacje w sprawie "bardzo szerokich" ataków cybernetycznych.

Na środowym, niejawnym posiedzeniu Sejmu wszyscy posłowie muszą być na sali posiedzeń, nie będzie możliwości zdalnego udziału w obradach - poinformowała we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Aby wziąć udział w obradach, posłowie będą wcześniej sprawdzani przez urządzenia detekcyjne. Posiedzenie odbędzie się z wyłączonymi kamerami na sali i bez obecności dziennikarzy. Ograniczenia co do liczby osób obecnych na sali mają zostać na czas posiedzenia zniesione, wszyscy posłowie maja być w ławach.

Informacja w sprawie cyberataków

- Obowiązuje regulamin ten stały, czyli wszyscy posłowie muszą być osobiście na sali posiedzeń, nie będzie to posiedzenie zdalne, powoli zaczynamy wracać do normalnego trybu obradowania także na komisjach sejmowych - przekazała Witek.

Wyjaśniła, że na środowym posiedzeniu będzie głosowanie, czy izba będzie debatować na informacją rządu czy nie. - Jeśli tak, odbywa się normalna debata w trybie niejawnym - przekazała marszałek Sejmu.

Dodała, że po zakończeniu części niejawnej będzie czas na pytania w sprawach bieżących.

- Premier Morawiecki zwrócił się do marszałek Elżbiety Witek o zwołanie posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym, aby przedstawić całą skalę cyberataków na posłów - powiedział we wtorek Piotr Müller w "Graffiti". Jak dodał, "warto, by posłowie jak najszybciej poznali informacje, które mają charakter niejawny".

Wyciek danych i włamania na konta

- Skala cyberataków jest duża i nie ogranicza się do jednej osoby. Dotyczy skrzynek mailowych wielu osób - powiedział Müller. Dodał, że siłą rzeczy nie może teraz ujawnić więcej informacji.

Wideo: Piotr Müller o cyberatakach na posłów

Jak dodał, ataki dotknęły nie tylko posłów PiS.

Podobnej reakcji domagała się w poniedziałek Koalicja Obywatelska, która postulowała poszerzenie wtorkowego posiedzenia Sejmu o informację wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego na temat stanu bezpieczeństwa państwa w związku z wyciekiem danych z konta Michała Dworczyka.

Poseł KO, Cezary Tomczyk stwierdził, że posiedzenie powinno być jawne, ponieważ, "obywatele mają prawo poznać informacje i wiedzieć jak zabezpieczone są skrzynki mailowe najważniejszych osób w państwie i czemu obieg dokumentów wygląda w tak karygodny sposób".

kmd/PAP, polsatnews.pl