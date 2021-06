Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

W środę na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się posiedzenie niejawne Sejmu, na którym przedstawiona ma być informacja w sprawie cyberataków, które dotknęły Polskę. Jego rozpoczęcie planowane jest na godz. 9, posłowie będą w nim uczestniczyli wyłącznie na sali plenarnej.

- Wiemy już, że włamanie na skrzynkę Michała Dworczyka odbyło się przez podanie prawidłowego hasła i loginu. To znaczy, że po stronie pana ministra zabrakło ostrożności. Być może mierzymy się z poważniejszym zagrożeniem - mówiła w Polsat News posłanka Lewicy.

- Dowiemy się jakie jest uzasadnienie zwołania tajnego posiedzenia na samym początku (obrad - red.) i wtedy podejmiemy decyzję, czy to jest zasadny tryb. Lewica nie ma nic przeciwko tajnemu posiedzeniu. Jeżeli zagrożenie jest poważne, to być może powinna zostać zwołana także Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Sprawą należy się zająć z należytą powagą - zapewniła Dziemianowicz-Bąk.

Posłanka dodawała, że fakt, iż odbędzie się tajne posiedzenie nie oznacza, że rząd "może zamieść sprawę pod dywan". - Opinii publicznej należą się jawne i transparentne wyjaśnienia. Chociażby takie, kto z rządu zamierzał wysłać wojsko na protestujące kobiety w ramach Strajku Kobiet - mówiła. Nawiązała tak do jednego z maili, którego treść pojawiła się na jednym z kanałów w rosyjskim serwisie Telegram.

Dziemianowicz-Bąk dodawała, że scenariusz wykorzystania sił wojska w kontakcie z pokojowo protestującymi kobietami "budzi wątpliwości" i "wymaga wyjaśnienia" nie tylko na posiedzeniu niejawnym, ale także opinii publicznej. - O ile oczywiście maile są prawdziwe, bo tego nie wiemy - nadmieniała.

Wybór RPO

Sejm powołał we wtorek senator niezależną Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowało na nią 321 posłów, jej kontrkandydata, prof. Marcina Wiącka poparło 222 posłów. Aby Lidia Staroń mogła objąć stanowisko, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat.

Kandydaturę Staroń oprócz większości klubu PiS (9 polityków Porozumienia głosowało za Wiąckiem) poparło również m.in. trzech posłów Kukiz'15 i trzech posłów Konfederacji.

"Wychodzi na to, że Lidia Staroń jako kandydatka na RPO urzekła Konfederatów tym, że... nie przyszła na ich debatę kandydatów na RPO. Cóż, w sumie bez zaskoczenia - dla skrajnej prawicy rzecznik idealny to rzecznik nieobecny" - skomentowała we wtorek na Twitterze Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

