Belgia rozpoczęła wydawanie paszportów covidowych

W Belgii od środy można otrzymać cyfrowe zaświadczenie Covid. Potwierdza ono zaszczepienie, negatywny wynik testu PCR lub przejście infekcji, by ułatwić podróżowanie po Unii Europejskiej. W całej UE paszporty covidowe mają być honorowane od 1 lipca.

Belgijskie władze potwierdziły w środę możliwość uzyskania certyfikatu. Jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej. Posiada kod QR, zawierający niezbędne informacje, oraz cyfrową pieczęć gwarantującą autentyczność. Dokument jest darmowy.

W Belgii jest kilka sposobów na pobranie paszportu: za pośrednictwem profilu pacjenta w systemie masante.be, na stronie towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych, poprzez specjalną aplikację oraz dzwoniąc na jedno z regionalnych call center.

Do otrzymania certyfikatu są uprawnieni wszyscy, którzy zostali zaszczepieni w Belgii przeciwko Covid-19 (niezależnie od tego, czy otrzymali jedną czy dwie dawki), osoby z ujemnym wynikiem testu PCR (przeprowadzonego maksymalnie 72 godziny wcześniej) lub osoby, które przeszły infekcję i mają na to dowód w postaci testu wykonanego od 11 do 180 dni wcześniej.

Choć paszporty Covid mają zacząć obowiązywać w całej UE dopiero od 1 lipca, to niektóre kraje honorują je już teraz. Są to m.in.: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Niemcy, Hiszpania i Polska.

wys/PAP