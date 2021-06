Wariant Delta w 74 krajach. "Rozprzestrzenia się mimo lockdownów"

Wariant koronawirusa Delta, który po raz pierwszy został zidentyfikowany w Indiach dotarł już do 74 krajów. Istnieją obawy, że wkrótce będzie odpowiadał za większość zakażeń na świecie - poinformował we wtorek "The Guardian". Dziennik zwrócił uwagę, że rozprzestrzenia się on mimo lockdownów i zamkniętych granic i na dowód przytacza wykrycie przypadków w izolującej się Australii.