Na wtorkowym posiedzeniu Sejm podejmie piątą próbę wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatami są senator niezależna Lidia Staroń i prawnik Marcin Wiącek. Ona jest popierana przez PiS, on przez opozycję i Porozumienie.

Kandydatami na następcę Adama Bodnara są: zgłoszona przez klub PiS senator niezależna Lidia Staroń (bezpartyjna) oraz prawnik, dr hab. Marcin Wiącek, popierany przez kluby KO, Lewicy i KP-PSL, koła: Polska 2050 i Polskie Sprawy oraz niektórych posłów Zjednoczonej Prawicy, m.in. lidera Porozumienia Jarosława Gowina i posła Zbigniewa Girzyńskiego.

Co z zaufaniem premiera do Gowina?

Rzecznik rządu Piotr Müller przyznał w "Graffiti" Polsat News, że ma żal do Gowina, że nie było "nici porozumienia" w sprawie wspólnego kandydata całej Zjednoczonej Prawicy na RPO. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Solidarna Polska zagłosuję na Staroń.

Zapytany, czy jeśli Wiącek zostanie RPO oznacza to koniec Gowina w rządzie Müller wyraził nadzieję, że "nie spowoduje to dalej idących konsekwencji rozumianych w takich sposób, że jeszcze do tego dochodzi utrata zaufania, a trudno w rządzie współpracować, jeżeli (jest) brak zaufania".

Komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała w ubiegłym tygodniu kandydaturę senator Staroń, negatywnie - kandydaturę Wiącka. Gowin zadeklarował w poniedziałek, że zarówno on, jak i ogromna większość, być może wszyscy posłowie Porozumienia poprą kandydaturę Wiącka.

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Parlament już czterokrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu.

Senat przeciw Wawrzykowi i Wróblewskiemu

Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody. Podobnie było za czwartym razem - Senat nie zgodził się, by urząd RPO objął powołany na to stanowisko przez Sejm poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

