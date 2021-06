Spotkanie lidera PO Borysa Budki z b. premierem Donaldem Tuskiem odbędzie się w ciągu kilku najbliższych dni - powiedział w "Graffiti" Polsat News Cezary Tomczyk, przewodniczący klubu KO. Wcześniej pojawiały się nieoficjalne informacje, że dojdzie do niego w poniedziałek.

Według nieoficjalnych informacji PAP, do spotkania Borysa Budki z Donaldem Tuskiem dojdzie w poniedziałek, w godzinach popołudniowych. Tych informacji nie potwierdził w Polsat News Cezary Tomczyk,.

Przekazał, że do spotkania "dojdzie w ciągu najbliższych dni". - Nie jestem uprawniony do tego, żeby opowiadać o spotkaniu w cztery oczy. Mogę powiedzieć tylko, że spotkanie będzie, że spotkania Borysa Budki i Donalda Tuska są regularne. Myślę, że będziemy o tej sprawie informować - mówił.

ZOBACZ: Powrót Donalda Tuska? Borys Budka: nieocenione zaangażowanie

- Rozmowa pana przewodniczącego Budki z panem przewodniczącym Tuskiem (odbędzie się) w najbliższych dniach - przekazał w piątek sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński w Radiu Zet.

"Jest potrzebny w polskiej polityce"

Według Kierwińskiego, "Donald Tusk jest potrzebny w polskiej polityce". - Jestem przekonany, że jest obecny w polskiej polityce, natomiast jaka będzie jego przyszła rola, to będzie zależało od samej woli Donalda Tuska przede wszystkim; druga sprawa to oczywiście to, jak tą współpracę ułożą: Donald Tusk, Borys Budka i Rafał Trzaskowski - zaznaczył polityk.

- Dziś jesteśmy w sytuacji, w której trzeba bronić demokratycznego państwa prawa, w której trzeba bronić pozycji Polski na arenie międzynarodowej, głównie w Unii Europejskiej i polityk tak szalenie doświadczony, polityk, który jest synonimem polskiego sukcesu w Europie - dodał.

ZOBACZ: "Tak wraca, że wrócić nie może". Joachim Brudziński o Donaldzie Tusku

Budka pytany o to planowane spotkanie na piątkowej konferencji prasowej w Mysłowicach (woj. śląskie) powiedział, że jest to kolejne jego spotkanie z Tuskiem. - My spotykamy się dosyć regularnie, odkąd zostałem szefem Platformy, w Warszawie, w Gdańsku czy w Brukseli - powiedział szef PO. - Ja, ceniąc Donalda Tuska, jego wiedzę, doświadczenie, zawsze mogę liczyć na jego dobrą radę - podkreślił Budka.

Spotkanie w poniedziałek?

- Chciałbym, żeby Donald Tusk zaangażował się w polską politykę bardziej - powiedział gość poniedziałkowego programu "Graffiti" Cezary Tomczyk. Przewodniczący klubu parlamentarnego KO zapytany przez Grzegorza Kępkę o termin spotkania Donalda Tuska i Borysa Budki nie potwierdził dokładnej daty rozmowy.

an/PAP/Polsat News