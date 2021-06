Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński potwierdził w niedzielę, że do spotkania lidera PO Borysa Budki z b. premierem, obecnie szefem Europejskiej Partii Ludowej Donaldem dojdzie "w najbliższych dniach". Donald Tusk jest potrzebny w polskiej polityce - podkreślił Kierwiński.

O zamiarze spotkania z szefem Platformy mówił w zeszły piątek w TVN24 sam Tusk. Według niego tematem rozmowy ma być kwestia wzmocnienia Platformy i opozycji w ogóle.

"Rozmowa pana przewodniczącego Budki z panem przewodniczącym Tuskiem (odbędzie się) w najbliższych dniach" - powiedział Kierwiński w niedzielę w Radiu Zet. Do spotkania dojdzie najpewniej w poniedziałek.

"Jest potrzebny w polskiej polityce"

Według Kierwińskiego, "Donald Tusk jest potrzebny w polskiej polityce". - Jestem przekonany, że jest obecny w polskiej polityce, natomiast jaka będzie jego przyszła rola, to będzie zależało od samej woli Donalda Tuska przede wszystkim; druga sprawa to oczywiście to, jak tą współpracę ułożą: Donald Tusk, Borys Budka i Rafał Trzaskowski - zaznaczył polityk.

- Dziś jesteśmy w sytuacji, w której trzeba bronić demokratycznego państwa prawa, w której trzeba bronić pozycji Polski na arenie międzynarodowej, głównie w Unii Europejskiej i polityk tak szalenie doświadczony, polityk, który jest synonimem polskiego sukcesu w Europie - dodał.

Budka pytany o to planowane spotkanie na piątkowej konferencji prasowej w Mysłowicach (woj. śląskie) powiedział, że jest to kolejne jego spotkanie z Tuskiem. - My spotykamy się dosyć regularnie, odkąd zostałem szefem Platformy, w Warszawie, w Gdańsku czy w Brukseli - powiedział szef PO. - Ja, ceniąc Donalda Tuska, jego wiedzę, doświadczenie, zawsze mogę liczyć na jego dobrą radę - podkreślił Budka.

