Lokalizacja konferencji z udziałem szefa PiS jest jeszcze uzgadniania, prawdopodobnie odbędzie się na Podlasiu.

- 20 czerwca prezes Kaczyński zainauguruje cykl spotkań, jakie będą się odbywały przez najbliższe kilkanaście tygodni w całej Polsce. Grupa około 40 osób, naszych najbardziej rozpoznawalnych twarzy: ministrów, parlamentarzystów, działaczy będzie jeździła po kraju i przedstawiała nasze propozycje zawarte w Polskim Ładzie - mówił jeden ze współpracowników lidera PiS.

- Za chwilę mocno ruszamy z promocją Polskiego Ładu w całym kraju. Chcemy, aby takie spotkania "promocyjne" odbyły się w każdym powiecie. Łącznie planujemy kilkaset takich spotkań - dodał inny polityk PiS.

Czym jest Polski Ład?

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Premier Mateusz Morawiecki na początku czerwca przedstawił 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu; projekty dotyczące tych obszarów mają być przygotowane i przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni. Wśród nich znalazło się podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla wszystkich. Przepisy te miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Jak podaje KPRM spowoduje to niższe podatki dla ponad 18 mln Polaków.

Następnym projektem jest emerytura bez podatku - emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do 2500 zł. Ten przepis również ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku.

Nakłady na służbę zdrowia

Kolejny obszar to zniesienie limitów do lekarzy specjalistów dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a następnie dla wszystkich pacjentów. Wejście w życie tych rozwiązań planowane jest na drugą połowę br.

Planowane jest też zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB. Większe środki mają być przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.

W czwartym kwartale 2021 r. w życie mają wejść rozwiązania dotyczące gwarantowania przez państwo wkładu własnego i dofinansowania dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych. W tym samym czasie w życie mają wejść też przepisy dotyczące możliwości budowy domów jednorodzinnych do 70 mkw bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, jedynie na podstawie zgłoszenia.

Wsparcie dla rodzin i rolników

Kolejny obszar zapowiedziany przez premiera to rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli wsparcie dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł na każde dziecko. Program ten ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Zapowiedziano też Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład przewidujący dotacje dla gmin i powiatów na cele inwestycyjne. Wejście w życie programu zaplanowano na trzeci kwartał 2021 r.

Kolejny projekt dotyczy wyższych dopłat do paliwa rolniczego - do 110 zł/1 ha oraz ułatwienia bezpośredniej sprzedaży przez rolników. Planowane wejście w życie tych rozwiązań to czwarty kwartał br.

Ostatni z zapowiedzianych projektów na najbliższe 100 dni przewiduje kilkadziesiąt "Małych Centrów Nauki Kopernik" w średnich i małych polskich miastach, co zaplanowano na czwarty kwartał 2021 r.

