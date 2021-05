PSL odpowiada na Polski Ład. "Plan dla Polski zapewni rozwój kraju po pandemii"

Adam JArubas podkreślił, że PSL Koalicja Polska, jako pierwsza partia opozycyjna przygotowała odpowiedź programową na Polski Ład Zjednoczonej Prawicy. Trzema głównymi filarami projektu ludowców mają być: zdrowie Polaków, rozwój przedsiębiorczości i lepszy start dla młodych. - My proponujemy: żadnych nowych podatków przez dwa lata po COVID, dobrowolny ZUS i koniec biurokracji" - podkreślił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiając pomysł rozwiązania kryzysu w publicznej służbie zdrowia.

PSL proponuje zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomo 6,8 PKB, 30 procentowe podwyżki dla pracowników tego sektora oraz możliwość odliczenia podatkowego do 1 tys. zł wydatków jakie Polacy ponoszą na leczenia prywatne. - Ale państwo za to, że płacisz składki, powinno ci zwrócić. I my proponujemy taki ryczałt na rok - 1000 złotych zwracane za wszystkie wizyty: czy to u stomatologa, czy w gabinecie specjalistycznym, czy w przychodni, czy w szpitalu prywatnym - zadeklarował powiedział Kosiniak-Kamysz.

Pieniądze na służbę zdrowia

- Jak i skąd wziąć pieniądze na zwiększenie wydatków? Proponujemy, w odróżnieniu od rządzących, nie kolejne opłaty i podatki, a przesunięcie środków ze składki rentowej. Kilkanaście lat temu w kraju było ponad 2 mln rencistów, dzisiaj jest to niespełna 700 tys. To daje kwotę około 15 mld złotych - mówił Jarubas.

Do tego PSL chce dołączyć środki z akcyzy za alkohol i papierosy. Co ma wygenerować łącznie około 20 mld złotych, które mają zostać skierowane na ochronę zdrowia. - To pozwoli w ciągu jednego roku oddłużyć wszystkie szpitale samorządowe w Polsce – ocenił wiceprezes PSL.

Ponadto ludowcy proponują zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. - Podwyżki mają dotyczyć wszystkich nie tylko wybranych - podkreślił Jarubas.

Powiedział także, że Polacy, mimo przekazywania składek na ochronę zdrowia "nie mają dostępu do państwowego lekarza". - Polacy wydają 30 mld złotych w prywatnej ochronie zdrowia. To pokazuje, że państwo pobiera podatki i daniny i nie daje gwarancji dostępu do świadczeń medycznych. Dlatego proponujemy, żeby Polacy mogli na koniec roku odliczyć przynajmniej część tych wydatków, które zmuszeni są płacić za dostęp do ochrony zdrowia - mówił Jarubas.

Dobrowolna składka ZUS

W zakresie przedsiębiorczości ludowcy proponują m.in. dobrowolną składkę ZUS. - Takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Niemczech. Masz środki płacisz, jeżeli twoja firma przeżywa problemy płacisz tylko składkę zdrowotną - wyjaśnił Jarubas. Dodał, że wprowadzenie takiego rozwiązania proponuje także rzecznik przedsiębiorców.



PSL proponuje ograniczyć biurokrację dzięki formule "jeden wniosek - jedna kartka" oraz ustanowić gwarancję niewprowadzania nowych podatków 2 lata po pandemii.

Kolejną propozycją ludowców jest program Własny kąt. - Młodzi ludzie nie mają tego startu. "Mieszkanie Plus" to niewypał. My proponujemy "Własny kąt" - 75 tysięcy na wkład własny, na budowę domu czy zakup mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego - zapewnił podczas wizyty w Krakowie prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Wsparcie to daje także możliwość otrzymania bezpłatnych projektów domów energooszczędnych.

W kolejnych tygodniach działacze PSL zamierzają zorganizować serię wydarzeń promujących program na terenie całego województwa.

dk/PAP