Goście Agnieszki Gozdyry w programie "Debata Dnia" rozmawiali na temat rozwiązań proponowanych przez Zjednoczona Prawicę w ramach Polskiego Ładu. Jednym z filarów programu jest mieszkania bez wkładu własnego i możliwość wybudowania domu do 70 mkw. bez formalności.

- Ten program adresowany jest do wszystkich. Gwarancje adresowane są także dla osób, które dzisiaj są singlami, nie mają założonej rodziny, a planują jej założenie. Dzięki temu dostaną dodatkowy bonus w postaci części kredytu - mówiła Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

"Iluzja wsparcia obywateli"

Ze zdaniem przedstawicielki Porozumienia nie zgodził się Jakub Kulesza z Konfederacji. - Państwo chcą stworzyć iluzję wsparcia obywateli. Państwo wmówią obywatelom, że dostaną 100 tys. dopłaty, ale za to mieszkanie zapłacą 120 tys. więcej - odpowiedział.

- Jeżeli tworzyłbym rząd to zmieniłbym prawo dotyczące pozwoleń, prawo zagospodarowania przestrzennego i Bóg wie jakich innych przeszkód, które stoją na drodze do wybudowania szybko domu - odniósł się do założeń Polskiego Ładu poseł PSL Dariusz Klimczak.

"Brazylijskie fawele"

Zdaniem Klimczaka Polski Ład powinien przede wszystkim skupiać się na nowoczesności i ekologii. - Ten dom ma być energooszczędny, ekologiczny i w tym kierunku musimy iść, a nie w kierunku budowy jakichś brazylijskich faweli - powiedział.

Przedstawicielka Porozumienia tłumaczyła, że Polski Ład gwarantuje uproszczenie prawa budowlanego.

- Mówimy o liberalizacji prawa budowlanego, bądźmy precyzyjni. Nie mówimy o żadnych samowolach, fawelach. Jeśli państwo mówicie o znoszeniu barier to je właśnie znosimy. Ja prawo budowlane upraszczam odkąd jestem ministrem budownictwa i na tym na pewno się nie zakończy - podsumowała Kornecka.

