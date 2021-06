Prezydent Duda podziękował SOP

Podczas uroczystości na dziedzińcu Belwederu prezydent dziękował funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom SOP za kolejny rok wykonywania obowiązków dla Rzeczypospolitej Polskiej.

- Jesteście państwo zawsze na stanowisku, jesteście zawsze czujni i zawsze gotowi. Dziękuję za to z całego serca i dziękuję najbliższym za to, że wytrzymują te trudy służby - mówił.

W hołdzie tym, którzy zginęli

Duda wskazywał, że jednym z najważniejszych punktów uroczystości było nadanie ulicom i obiektom na terenie zajmowanym przez SOP nazwisk funkcjonariuszy, którzy zginęli, wykonując swoje służbowe zadania. - Wielu z nich, a może nawet większość z nich miałem zaszczyt i przyjemność znać. Służyli oni przy boku prezydenta, prof. Lecha Kaczyńskiego i razem z nim, będąc przy nim do końca, odeszli na wieczną służbę. Nie mam wątpliwości, że znając etos tych ludzi, stoją przy nim i przy jego małżonce do dzisiaj - powiedział prezydent.

- Wielkim i pięknym znakiem tej służby jest to, że wykonuje ona swoje zadania niezależnie od tego, jakie są wybory, które zapadają w naszej demokracji, kto w danym przypadku rządzi w naszym kraju i kto stanowi korpus najważniejszych osób w państwie, sprawujących najważniejsze stanowiska, wymagające ochrony dla bezpieczeństwa RP - mówił Duda.

Życzenia satysfakcji

Prezydent złożył też funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom życzenia satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a także, by zawsze było tyle powrotów, ile było wyjść na służbę z domu.

- Wierzę, że także i my, którzy decydujemy o sprawach dotyczących rozwoju państwa polskiego i służb w naszym kraju funkcjonujących (...) zrealizujemy swoje obowiązki wobec służby, tzn. będziemy umieli zapewnić jej jak najlepsze warunki do realizacji powierzonych jej zadań i umieli formułować te zadania w sposób taki, aby były możliwe do wykonania w sposób właściwy, sprawny, z jak największym pożytkiem dla Rzeczypospolitej Polskiej. Bo to ona zawsze dla nas wszystkich jest na pierwszym miejscu - powiedział Duda.

an/PAP