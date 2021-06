Adam Bodnar w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od 19:20

"Zamiast zaproszeń prosiłbym raczej RPO o wyjaśnienie, dlaczego jego koledzy z »Tour de Konstytucja« wykorzystują dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych do akcji czysto politycznej" - napisał w piątek szef MEiN Przemysław Czarnek, odnosząc się do zaproszenia do rozmowy skierowanego przez Adama Bodnara.

We wtorek portal wPolityce.pl opisał, że na nagraniach z Dobczyc (Małopolska) widać przemawiającego sędziego Waldemara Żurka, który mówi nie tylko o konstytucji, ale także o sytuacji Polski w Europie. Na plac wchodzi grupa przedszkolaków wraz z ich opiekunkami. Dzieci i przedszkolanki witane są gromkimi okrzykami. Dzieci otrzymują chorągiewki, panie z przedszkola egzemplarze konstytucji.

Wnikliwa kontrola szkoły

W środę szef MEiN Przemysław Czarnek poinformował, że zlecił wnikliwą kontrolę tej szkoły i tego przedszkola, z którego dzieci wzięły udział w "Tour de Konstytucja". W jego ocenie dzieci zostały wykorzystane w czasie happeningu politycznego.

RPO Adam Bodnar pytany o sprawę w piątek zadeklarował, że "bardzo chętnie zaprosi pana ministra na spotkanie, bardzo chętnie z panem ministrem podyskutuje na różne tematy."

"Zamiast zaproszeń prosiłbym raczej Pana RPO o wyjaśnienie, dlaczego jego koledzy z »Tour de Konstytucja« wykorzystują dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych do akcji czysto politycznej, opowiadając im o turystyce aborcyjnej i oczerniając Prezydenta RP" - odniósł się do zaproszenia w piątek na Twitterze szef MEiN Przemysław Czarnek.

"Jeśli podejmie Pan takie działania to zapraszam na uroczysty obiad, podczas którego jako konstytucjonalista z chęcią podzielę się z Panem moją wiedzą na temat ustawy zasadniczej" - dodał Czarnek.

