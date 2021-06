Konin z pierwszeństwem w transformacji? Premier w Turku

- Konin i całe zagłębie, w najbliższych latach będzie przechodzić transformację, akurat te tereny szybciej, przed innymi. Nie zostawiamy regionu konińskiego samemu sobie i przeznaczamy ponadproporcjonalną część naszych inwestycji dla tego regionu - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Turku.

Premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej wizyty w Turku zapowiedział priorytet w inwestycjach związanych z transformacją powęglową regionu konińskiego oraz budową linii kolejowej Konin - Turek. O zapowiedziach premiera poinformował regionalny portal Wielkopolski Wschodniej LM.PL..

- Konin i całe zagłębie, w najbliższych latach będzie przechodzić transformację, akurat te tereny szybciej, przed innymi. Nie zostawiamy regionu konińskiego samemu sobie i przeznaczamy ponadproporcjonalną część naszych inwestycji dla tego regionu. Myślę, że posłowie PiS, Zjednoczonej Prawicy mogą to potwierdzić. Poziom inwestycji drogowych, także kolejowych, zwłaszcza tych związanych z transformacją energetyczną to także tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów, tworzenie terenów inwestycyjnych. To dobre perspektywy rozwoju dla tego obszaru, który jest dotknięty głęboką zmianą. Mogę obiecać mieszkańcom regionu konińskiego, całego tego zagłębia, że nie będziemy szczędzić sił i środków finansowych, budżetowych na tworzenie nowych miejsc pracy – mówił Mateusz Morawiecki

Premier Morawiecki odniósł się także do planów budowy trasy Konin - Turek.

- Drodzy inwestorzy z całej Polski, z całego świata, zapraszamy do tego regionu, który jest świetnie skomunikowany, przy autostradzie, ale też drogi gminne, powiatowe, krajowe rozbudowujemy w tempie, jakiego nie było tutaj od lat. Obiecujemy maksymalne wsparcie finansowe, na jakie pozwala prawo europejskie, aby do tego terenu przyciągnąć jak najwięcej inwestorów z różnych branż A zainteresowanie Polską rośnie, stąd też mój umiarkowany, a może nawet więcej niż umiarkowany optymizm - stwierdził premier.

ko/LM.PL/Polsatnews.pl