"Słońce zamiast węgla". Powstanie największa elektrownia słoneczna w Polsce

Jak poinformował w środę ZE PAK, spółka podpisała z wykonawcami - konsorcjum firm Esoleo z Grupy Polsat i Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis - umowę na budowę w formule "pod klucz" farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na rekultywowanych terenach Kopalni Adamów.

Wykonawcy zostali wyłonienie w przetargu; mają zaprojektować, zmontować i przekazać do eksploatacji farmę na działkach o powierzchni ok. 100 ha, na zrekultywowanych gruntach, na których wydobywano węgiel brunatny metodą odkrywkową. Wynagrodzenie wykonawców ustalono w umowie na 163,8 mln zł netto, a termin przekazania do wstępnej eksploatacji - na sierpień 2021 r.

ZOBACZ: Koniec kopalni węgla brunatnego Adamów. Zamiast wydobycia, odnawialne źródła energii

- Budowa przez ZEPAK farmy fotowoltaicznej na terenach, gdzie jeszcze niedawno eksploatowano węgiel brunatny, idealnie wpisuje się proces sprawiedliwej transformacji jednego z ważnych regionów górniczych Polski jakim jest Wschodnia Wielkopolska. To będzie pierwsza inwestycja na taką skalę w Polsce. Będzie budowana m. in. przez pracowników sektora energetyczno – węglowego i stanie się symbolem transformacji tego sektora - powiedział Piotr Woźny, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

Jak podał ZE PAK, teren znajduje się w granicach administracyjnych gminy Brudzew, a lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej podyktowana została m. in. bliskością istniejącego układu wyprowadzenia mocy.

Największa farma w Polsce

- Udział PAK Serwis w konsorcjum budującym farmę fotowoltaiczną w Brudzewie to tylko jedna z form uczestnictwa grupy ZE PAK w tym projekcie. Oprócz tego projekt ten tworzy nowe miejsca pracy dla osób zaangażowanych do tej pory w wydobycie węgla w odkrywkach należących do ZE PAK. Już w październiku pierwsi dotychczasowi pracownicy kopalni należących do grupy ZE PAK - biorąc udział w budowie farmy w Brudzewie - zaczną pracować w sektorze zielonej energii – mówi Henryk Sobierajski, prezes Zarządu ZE PAK.

ZOBACZ: Grupa Cyfrowy Polsat - podsumowanie II kwartału. Zakup Interia.pl, sieć 5G, fotowoltaika ESOLEO

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie w planowanej dacie zakończenia jej budowy będzie największą farmą PV w Polsce. Jej moc będzie ponad 18,5 razy większa od mocy największej działającej obecnie w Polsce elektrowni fotowoltaicznej znajdującej się w Czernikowie koło Torunia, której moc zainstalowana wynosi 3,77 MW.

W sierpniu 2020 r. ZE PAK podjął decyzję o likwidacji kopalni węgla brunatnego Adamów. Eksploatacja węgla brunatnego ma w niej ustać z końcem 2020 r. Kopalnia pracowała na potrzeby elektrowni Adamów, która została ostatecznie wyłączona z końcem 2017 r., potem dostarczała węgiel do elektrowni Pątnów.