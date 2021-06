Abp Gądecki podziękował premierowi za złagodzenie restrykcji

"Po niełatwych miesiącach bardzo ograniczonej możliwości udziału w nabożeństwach religijnych decyzja ta była oczekiwana przez miliony wiernych w całej Polsce" – napisał przewodniczący KEP w liście do premiera, przekazanym w czwartek PAP przez biuro prasowe Episkopatu.

"Ufam, że najbliższy czas przyniesie całkowite zniesienie obostrzeń sanitarnych w wymiarze społecznym i gospodarczym, a sytuacja epidemiczna w naszej ojczyźnie wróci do normy" – podkreślił abp Gądecki.

Złożył także podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w walkę z pandemią. "Polecam Bogu zmarłych, którzy przegrali walkę z chorobą, prosząc dla nich o życie wieczne" – napisał przewodniczący KEP.

Rzecznik KEP: złagodzenie restrykcji w kościołach to krok w dobrą stronę

Złagodzenie ograniczeń sanitarnych w kościołach i w budynkach sprawowania kultu religijnego to krok w dobrą stronę. Dzięki temu więcej wiernych będzie uczestniczyć w mszy św. ‒ powiedział PAP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

Wyraził nadzieję, że nowa sytuacja ożywi życie sakramentalne w parafiach i przyczyni się do rozwoju nowych inicjatyw duszpasterskich.

‒ Złagodzenie dotychczasowych ograniczeń w kościołach do 50 proc. wszystkich miejsc oraz fakt, że do tego limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione, to krok w dobrą stronę ‒ podkreślił rzecznik KEP. Zaznaczył też, że decyzja premiera "umożliwi pozytywną zmianę w życiu religijnym katolików w Polsce".

"Duże prawdopodobieństwo, że dotychczasowe dyspensy zostaną zniesione"

W związku z obowiązującymi dotychczas limitami (jedna osoba na 15 mkw.), w wielu miejscach w Polsce wierni nie mieli możliwości swobodnego udziału w mszy św. Dotyczyło to zwłaszcza świątyń o mniejszej powierzchni. Z tego powodu biskupi diecezjalni wydali odpowiednie dyspensy zwalniające wiernych z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej liturgii, zachęcają jednak do uczestnictwa w transmisjach telewizyjnych i internetowych.

‒ Wobec nowych regulacji zmniejszających ograniczenia jest duże prawdopodobieństwo, że dotychczasowe dyspensy zostaną całkowicie zniesione ‒ powiedział rzecznik KEP. Wyjaśnił, że tego rodzaju decyzje biskupi diecezjalni podejmują autonomicznie w zależności od sytuacji epidemicznej na terenie Kościoła lokalnego.

"Nowy impuls do rozwoju życia wiary"

Pytany o to, czy nowe decyzje wpłyną na kształt duszpasterstwa Kościoła katolickiego w Polsce, ks. Gęsiak wyraził nadzieję, że nowe limity dadzą nowy impuls do rozwoju życia wiary.

‒ Oczywiście nie możemy zapominać, że mimo spadku liczby dziennych zakażeń oraz wzrostu liczby osób zaszczepionych wciąż istnieje niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się nowych mutacji koronawirusa ‒ zaznaczył ks. Gęsiak.

‒ Trzeba będzie wypracować nowe kierunki działań duszpasterskich, na które pozwoli bieżąca sytuacja"‒ ocenił rzecznik KEP.

Z powodu pandemii w ostatnich miesiącach wiele grup, wspólnot i stowarzyszeń katolickich spotyka się jedynie online.

Informację o luzowaniu obostrzeń ogłosił w czwartek na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Poinformował m.in. o tym, że od 13 czerwca w kościołach i miejscach kultu religijnego będzie mogła być zajęta połowa miejsc. Dotąd obowiązywał limit jedna osoba na 15 mkw.

