Rekordowe upały na Syberii. Zagrożenie katastrofą ekologiczną

Na Syberii odnotowano niespotykanie wysokie w tym regionie temperatury. W Wierchojańsku padł rekord ciepła - 38 st. C. Pogoda sprawiła, że w regionie wybuchło kilkaset pożarów lasów oraz zaczęła się topić wieczna zmarzlina, co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.