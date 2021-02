Wyodrębniono materiał DNA mamutów sprzed miliona lat

"To najstarszy do tej pory uzyskany dowód genomowy" - podaje magazyn "Scientific American", wspominając, że dotychczasowy rekord należał do skamieliny konia sprzed 700 tys. lat, która została odnaleziona w 2013 roku.

- To ekscytujące badanie ujawniające, że przetrwanie DNA wykracza poza to, co wielu naukowców przewidywało jako górną granicę zaledwie dziesięć lat temu - skomentował Eske Willerslev z Uniwersytetu w Kopenhadze, naukowiec z zespołu, który odkrył poprzednie znalezisko.

We analyzed genomes from mammoths that lived 1.2 - 0.7 million years ago (Ma), and discovered a previously unknown genetic lineage of mammoth that diverged from from the woolly mammoth lineage more than 2 Ma. We call this new lineage the “Krestovka mammoth”. — Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) February 17, 2021

Badacz zauważa, że już wcześniej wielu naukowców twierdziło, że DNA może przetrwać ponad milion lat w warunkach wiecznej zmarzliny. - Teraz zostało to udowodnione - podkreślił.

Co odnaleziono?

Odkrycie zostało dokonane przez naukowców z Centrum Paleogenetyki w Sztokholmie. Zespół badaczy pod kierownictwem Toma van der Valka i Love Dalén natrafił na doskonale zachowane zęby trzonowe trzech mamutów. Wszystkie pochodzą z różnych okresów - szacuje się, że najmłodsze znalezisko ma 700 tys. lat, a wiek dwóch kolejnych to co najmniej milion lat.

Naukowcy uważają, że są to pozostałości po dwóch gatunkach zwierząt. Pierwsze odkrycie ma być zębami wczesnego mamuta włochatego (Mammuthus primigenius), a dwa pozostałe prawdopodobnie należały do mamutów stepowych (Mammuthus trogontherii).

The team’s work represents a new record, for their mammoth DNA is, by some half a million years, the oldest ever sequenced https://t.co/Y6mAWbKPct — The Economist (@TheEconomist) February 18, 2021

Wyodrębniony materiał przez tysiąclecia ulegał degradacji i rozpadał się, ale badaczom udało się go odtworzyć przy pomocy porównania z genomem współczesnych słoni.

Najwięcej informacji dostarczył najmłodszy ząb, a najmniej - najstarszy. Ale wszystkie dostarczyły cennych wiadomości na temat ewolucji tych zwierząt. - To ekscytujące badanie. Nie tylko dlatego, że to najstarsze odzyskane DNA, ale również dlatego, że materiał, który zespół uzyskał od tych prehistorycznych mamutów, dostarcza ważnych informacji na temat wczesnych populacji mamutów i pochodzenia późniejszych - powiedziała Janet Kelso z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Lipsku.

Czy uda się kiedyś odzyskać DNA ludzi?

- Wiemy, że warunki środowiskowe mają duże znaczenie dla zachowania DNA. Niezwykły stan pozostałości po mamutach jest prawdopodobnie spowodowany tym, że były one zamrożone na północnej Syberii od czasu śmierci - stwierdziła Kelso. - Pozostałości po prehistorycznych ludziach, które do tej pory odkryto, nie znajdywały się w tak idealnych warunkach - dodała.

Badaczka nie traci jednak nadziei na to, że kiedyś uda się odzyskać również DNA ludzi sprzed milionów lat. - Być może w przyszłości pojawią się metody odzyskiwania DNA z liczących ponad milion lat pozostałości po ludziach - mówiła.

Twierdzi również, że "jest całkiem możliwe, że w przyszłości ktoś znajdzie ludzkie szczątki zamrożone w wiecznej zmarzlinie". Do tej pory najstarszy materiał DNA, który udało się uzyskać z ludzkich szczątków, liczy 430 tys. lat.

rsr/ Scietrific American