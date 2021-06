Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk we wtorek podczas konferencji prasowej podkreślił, że we Wrocławiu do tej pory zaszczepiło się kilkaset tysięcy osób, a w punkcie szczepień masowych na Stadionie Miejskim szczepionkę podano już 75 tys. pacjentów. - Teraz zaczynamy docierać ze szczepieniami do osób będących w kryzysie bezdomności - powiedział Sutryk wskazując przy tym, że to projekt pilotażowy w skali Polski.

Szczepienia będą prowadzone w ambulatorium

Punkt mobilny zorganizował podmiot medyczny Medfemina - operator punkt szczepień masowych na Stadionie Wrocław. Zespoły w mobilnym punkcie będą podawać głównie szczepionkę Jannsen (Johnson & Johnson). Przygotowano 300 dawek tego preparatu.

- Liczymy, że w ciągu jednego dnia uda nam się zaszczepić wszystkie osoby w placówkach pomagających osobom bezdomnym na terenie Wrocławia - powiedział Andrzej Trzynadlowski, koordynator szczepień na Stadionie Wrocław. Dodał, że do tej pory zgłosiło się do tych szczepień 150 osób.

Szczepienia osób bezdomnych będą też prowadzone w ambulatorium. Tam będą mogły się zgłaszać osoby bezdomny, które mieszkają na ulicy, nie korzystając z miejskich placówek.

Tomasz Neumann, kierownik Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu powiedział, że cześć osób bezdomny korzystających z pomocy miejskich placówek już została zaszczepiona. - Jest jeszcze grupa osób pozostających w bezdomności ulicznej i tu prowadzimy szeroką akcję informacyjną, aby zachęci te osoby do szczepień - powiedział Neumann.

Kampania edukacyjna i informacyjna, dotycząca szczepień trwa już na ulicach Wrocławia od kilkunastu dni. Prowadzi ją Fundacja Homo Sacer, która specjalnym ambulansem będzie dowozić osoby bezdomne do ambulatorium przy ul. Cybulskiego. Tam dwa razy w tygodniu pracować będzie wyjazdowy zespół Medfeminy, który przeprowadzi szczepienia.

- Najtrudniej jest pomagać osobom, które wydaje się, że na to nie zasługują. Dlatego ta inicjatywa jest tak ważna. Zaangażowanie wielu partnerów, wsparcie miasta - dają nadzieję na powodzenie tej akcji. Człowieczeństwo, miasto otwarte i wrażliwe to jest synonim Wrocławia - podkreślał Andrzej Ptak, prezes Fundacji Homo Sacer, założyciel przestrzeni kreatywnej dla bezdomnych MiserArt.

Według szacunków wrocławskiego magistratu w stolicy Dolnego Śląska jest około 900 osób bezdomnych. Około 600 przebywa w placówkach, a 300 mieszka na ulicy.

aml/PAP