Niedzielski zapowiada luzowanie obostrzeń. "Bardzo konkretne propozycje"

Do końca tego tygodnia będziemy starali się przedstawić konkretne propozycje dotyczące znoszenia kolejnych obostrzeń - powiedział we wtorek w Raciborzu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister pytany na konferencji prasowej o kolejne decyzje dotyczące znoszenia obostrzeń związanych z epidemią zaznaczył, że w tej chwili trwa jeszcze na ten temat dyskusja. Do końca tygodnia rząd przedstawi konkretne propozycje.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że te kolejne etapy będą dotyczyły okresu wakacyjnego, który wszyscy już planujemy. Będziemy starali się do końca tego tygodnia przedstawić bardzo konkretne propozycje - zapewnił.

Niedzielski: w Polsce i tak liberalnie

Równocześnie zwrócił uwagę, że polski rząd znosi obostrzenia w większym stopniu niż robią to inne kraje europejskie. - Porównując nas z innymi krajami (...) skala poluzowań, która ma miejsce w Polsce jest daleko bardziej zaawansowana - powiedział. Przywołał przykład Francji, która dopiero znosi godzinę policyjną.

Od 6 do 25 czerwca wprowadzono, jako kolejny etap znoszenia restrykcji, możliwość organizowania targów, wystaw, kongresów i konferencji z zachowaniem limitu 1 osób na 15 mkw. Podobne zasady dotyczą sal zabaw, które zostały również otwarte. Więcej osób może też już uczestniczyć w imprezach i zgromadzeniach. Ich liczbę zwiększono trzykrotnie, aktualnie do 150 osób. W transporcie zbiorowym dopuszczono większe obłożenie - 75 proc., pozostawiając nadal obowiązek zakrywania ust i nosa.

Limity zgromadzeń. Minister wyjaśnia

W czasie konferencji szef resortu zdrowia pytany był o obowiązujące limity na różnego rodzaju zgromadzeniach. - Dokonaliśmy pewnego wyboru w zależności od obiektu, bo np. koncerty mogą być na stadionie, gdzie jest w tej chwili 25 proc. możliwości zajmowanych miejsc - powiedział Niedzielski.

Wskazał, że "w opublikowanym rozporządzeniu epidemicznym jest wyraźnie podkreślane, że w dane limity nie wchodzą osoby zaszczepione". - Nie wchodzą, dlatego, że nie stanowią zagrożenia epidemicznego w czasie odbywającego się wydarzenia. Dotyczy to koncertów, rejestrowanych zgromadzeń, meczów piłki nożnej, kin i hoteli. To rozwiązanie ma budować kulturę bezpieczeństwa epidemicznego - wyjaśnił szef resortu zdrowia.

W środę aplikacja na iPhone'y

Przyznał, że "może dojść do takich sytuacji, kiedy na koncert - na który zgodnie z limitem może wejść 250 osób - przyjdzie więcej osób zaszczepionych, to będą one stanowiły większość. - To nie jest forma dyskryminacji. To jest forma zabezpieczenia epidemicznego - oświadczył.

Zwrócił uwagę, że "Unia Europejska wprowadziła certyfikaty covidowe, które są nie tylko dla osób zaszczepionych, ale także dla osób, które mają wykonany test i mają status ozdrowieńca". - Jutro na telefon Apple, czyli system iOS udostępnimy aplikację, która umożliwia czytanie certyfikatów. Pod tym względem one będą możliwe do zastosowania w najbliższym czasie. Później będziemy się zastanawiali czy nie poszerzyć tej bazy, bo będzie możliwość udokumentowania tego statusu - zapowiedział Niedzielski.

Przypomniał, że aby otrzymać certyfikat covidowy, trzeba być w pełni zaszczepionym.

